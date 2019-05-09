又5家台商回流！2500億返台年投資金額提前達標

2019-05-09 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部長沈榮津6日表示，台商回流的速度肯定會再加速，特別是伺服器廠商。 聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第16次聯審會議，核准岱稜科技、敬祐科技、某電子關鍵零組件大廠、某電子零組件廠、某高精密金屬零組件廠5件投資案，總計投資金額近新台幣400億元，新增逾4000個本國就業機會。

從今年元旦至今，已累積新台幣2795億元返台投資，提前達成總統蔡英文與行政院長蘇貞昌訂下的新台幣2500億元目標，後續還有超過40家廠商排審。

燙金箔雖屬寡占市場，但應用範圍相當廣泛，包括信用卡與提款卡上防偽標籤、菸盒或酒類商標等需要精緻印刷的產品，都少不了這項特殊技術。經濟部指出，岱稜科技為全球燙金箔前三大，以獨門精密塗佈與真空蒸鍍技術結合自創品牌Univacco行銷60餘國，連年獲台灣精品獎、全球燙金大獎─FSEA金葉獎肯定，也與許多知名品牌技術合作打造獨特視覺效果，包括噶瑪蘭威士忌酒盒、Lindt瑞士蓮巧克力、《少年 Pi的奇幻漂流》電影海報等。

岱稜科技為因應美中貿易戰嚴重影響外銷佈局，決定回台擴大生產規模，第一階段預計先投資新台幣8億元、新增35個本國就業機會，在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料，以提升競爭優勢。

亞洲地區硬質窗簾主要廠商敬祐科技，客戶囊括世界最大零售商Wal-Mart、美國最大家庭用品通路商Home Depot及世界前三大窗簾品牌等，經濟部表示，由於貿易戰引發美國客戶要求轉移生產基地，而將受衝擊的半成品與高毛利氣窗產品轉單回台，投資超過新台幣35億元在台南市柳營科技園區建置新廠與研發中心，並招募469個本國人才，積極投入環保材料與高附加價值窗簾產品開發，落實居家環保與智能化。

另有三家不願曝光的廠商，經濟部指出，某電子關鍵零組件大廠因應美中貿易戰高關稅而調整全球布局，持續提高台灣製造比重，此次於高雄與桃園地區加碼投資新台幣330億元擴建廠房添購機器設備，生產伺服器、電動車之零組件，大舉招募3360位本國人才，以利整合產業上中下游廠商，形成產業群聚效應，進而增進產業產值及技術提升。

某電子零組件大廠考量美中貿易戰全球產業供應鏈重組，為了分散製造出口基地，將投資超過新台幣9億元、新增130個本國就業機會，於台灣增設生產據點生產電動自行車、電動機車之零組件，以帶動地方經濟繁榮，提昇國際競爭力。

至於某高精密金屬零組件廠商，由於提供美國大廠之通訊、醫療及汽車零組件製品列入課稅清單，決定移回部分產線，將投資超過新台幣10億元在桃園地區擴建新廠，精進製程與擴充產能，並提供150位以上本國就業機會，將可帶動設備與原物料的供應，助益經濟動能。