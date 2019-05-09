新南向推動有成 行政院經貿辦秀首季成果

2019-05-09 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



蔡英文政府力推新南向政策，執行成效備受各界關注。行政院經貿談判辦公室今（9）日公布今年第1季執行情形，盤點經貿交流、人才培育、資源共享及區域鏈結等四大面向，展示新南向初步成果。

經貿辦指出，在經貿交流的貿易部分，我國與心南向國家貿易總額為260.9億美元，我國出口至新南向國家金額為147.4億美元，我國自新南向國家進口金額為113.5億美元。

經貿辦指出，在投資部分，核准（備）對新南向國家投資件數56件，較上年同期增加30.2％，投（增）資金額達8.3億美元，較上年同期增加39.9％，其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。

經貿辦表示，我國核准新南向國家來台投資件數142件，較上年同期增加11.8％，投（增）資金額達0.4億美元，較上年同期減少25.7％，其中紐西蘭、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

對於金融支援部分，經貿辦指出，輸出入銀行對新南向國家貸款核准額度，達新台幣40.88億元、保證額度15.14億元、輸出保險承保額度86.44億元；輸銀建置的「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」開辦至3月底，辦理新南向國家108案，貸款及保證金額91.36億元。

經貿辦接著指出，我國金管會協助國銀於新南向國家增設據點，今年第1季期間已核准四處，共計216 處，今年新增台灣銀行馬尼拉代表人辦事處；新南向國家來台上市上櫃，截至今年3月，上市、上櫃及登錄興櫃的外國公司其中主要營運地在新南向國家的公司分別有八家、13家及一家。

經貿辦表示，中小信保核准共12件，融資金額新台幣3.55億元；海外信保共保證50件，融資金額 4,116萬美元；此外，累計至今年第1季，農業信用保證基金共計核保五件，融資金額1.5億元。

經貿辦指出，針對產業鏈結高峰論壇舉辦情形，繼續規劃分別與越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度及菲律賓等六國舉辦產業鏈結高峰論壇，協助業者開拓新興市場內需成長商機。

經貿辦表示，自5月底起至年底，陸續於印度、馬來西亞、越南、印尼及菲律賓等五國辦理台灣形象展，透過邀集地方、中央政府及民間資源參與，整體推廣我國在文化、觀光、教育、農業、科技、醫療、產業等領域的解決方案與實力。