外資：貿易戰陰雲喜憂參半 台灣GDP預測維持2.2%

2019-05-09 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



法國外貿銀行指出，美中貿易戰的烏雲恐會繼續籠罩台灣。 美聯社 分享 facebook

法國外貿銀行指出，貿易戰的烏雲恐會繼續籠罩台灣，讓台灣經濟短期內繼續面臨外部風險，但全球投資格局的變化，特別是美國的改變，可能使台灣擺脫對中國大陸經濟的高度依賴，並吸引外國和本地企業投資，使整體經濟結構產生變化。

法國外貿銀行表示，考慮到台灣在全球供應鏈中扮演中間角色，有越來越多的國際公司也要求供應商符合環保要求，近年來綠色能源的發展應會有利於吸引外商投資、確保訂單數額。因此，雖然台灣經濟短期內繼續面臨外部風險，法國外貿銀行仍然維持2019年台灣經濟2.2%成長的預測。

法國外貿銀行表示，貿易戰陰雲下，中國需求走弱，台灣經濟前景可謂憂喜半參。從第一季度台灣經濟成長表現及出口連六黑等來看，外部行業經歷短期陣痛。然而，台灣對美出口大幅增加，工業生態系統似乎正在減少對中國經濟的依賴，可能對亞洲價值鏈產生潛在影響。

法國外貿銀行指出，投資可為台灣經濟帶來轉機，第一季製造業投資年增33%，台灣企業加快海外業務回流，核准金額增至2400億新台幣。而5G，數據中心及海上風能等新產業的興起將給台灣帶來新機遇，使設備與機械進口的大幅增長。

金融市場方面，法國外貿銀行表示，受電子、汽車及半導體拉動，台灣股市3月末上漲2.7%至10,924。第一季國際版債券發行量下降50%至85億美元，其中，中東及北非地區發行量佔總額72%。房地產方面，3月房價增長放緩，抵押貸款卻加速增長，而北市商業地產空置率降至4.2%，可能是商業情緒改善及外商投資流入的結果。