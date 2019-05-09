蘇揆令公股董座考評納放款家數 中小信保提接地氣措施

2019-05-09 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌下令，公股董事長考評要納入放款家數。經濟部中小企業信保基金今（9）日宣布多項「接地氣措施」，即日起至2020年底止，針對實收資本額在3000萬元以下的中小企業及僅辦理稅籍登記的營利事業，提供優惠融資保證，造福廠商。

經濟部中小企業處表示，為協助新創、微型等中小企業升級、轉型、接班，並順利自金融機構取得營運所需資金，中小企業信保基金決定加碼推出「中小企業千億融資保證專案」，主要有兩大措施。

一是「小額貸款擴大保證措施」，針對單一事業保證融資額度最高600萬元，提供最低8成保證成數，如授信總額度在50萬元以下者，加碼保證成數一律為9.5成；另為減輕中小企業財務負擔，保證手續費以0.375%計收。此外，加速申請案件審查速度，以當日核保為原則。

中小企業信保基金主管表示，針對小額貸款，信保基金提高保證成數，往常最高保證成數九成，該措施進一步提高至九成五；而手續費也由一般約0.7%大幅降至0.375%，直接砍半。

第二項措施是「批次保證擴大保證措施」，對金融機構提供單一事業最高600萬元融資額度，提高金融機構代償上限計提率為3%，保證手續費年費率以0.25%計收，屬批保卓越獎得獎金融機構，保證手續費年費率以0.15%計收，金融機構申請代位清償案件將從速代償。

中小企業信保基金主管指出，2019年信保基金公告代償率為1.6%，即若廠商逾期未還款100萬元，中小信保基代償1.6萬元；這次對於參與批次保證銀行，提高代償率至3%，同時也降低保證手續費年費率0.1個百分點。

行政院長蘇貞昌日前與中小企業座談，全國中小企業總會理事長李育家建議調降中小企業信用保證基金之保證手續費，以減輕中小企業貸款的負擔；蘇揆當場裁示，中小企業信保基金的手續費應主動配合調降。

經濟部中小企業信保基金今日宣布，自即日起保證手續費年費率區間將調降0.125個百分點，即最低保證手續費率將從0.5%降為0.375%，預計可進一步減輕中小企業運用信用保證機制之財務負擔。