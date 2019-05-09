新南向政策有什麼成果？今年Q1數據全公開

2019-05-09 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



政府強攻新南向政策，迄今執行成效備受各界關注。行政院經貿談判辦公室今（9）日公布今年第1季執行情形，盤點包括經貿往來、人才培育、資源共享及區域鏈結等四大面向，讓人一窺新南向政策最新成果。

一、經貿交流

◎貿易：我國與新南向國家貿易總額為260.9億美元，我國出口至新南向國家金額為147.4億美元，我國自新南向國家進口金額為113.5億美元。

◎投資：核准（備）對新南向國家投資件數56件，較上年同期增加30.2％，投（增）資金額達8.3億美元，較上年同期增加39.9％，其中對新加坡及泰國投資金額較去年同期大幅成長。

核准新南向國家來台投資件數142件，較上年同期增加11.8％，投（增）資金額達0.4億美元，較上年同期減少25.7％，其中紐西蘭、菲律賓及越南來台投資金額均較去年同期大幅成長。

金融支援：輸出入銀行對新南向國家貸款核准額度新台幣40.88億元、保證額度15.14億元、輸出保險承保額度86.44億元。

輸銀建置的「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」開辦至3月底，辦理新南向國家108案，貸款及保證金額91.36億元。

》國銀據點：金管會協助國銀於新南向國家增設據點，今年第1季期間已核准四處；共計216 處；今年新增台灣銀行馬尼拉代表人辦事處。

》新南向國家來台上市上櫃：截至今年3月，上市、上櫃及登錄興櫃的外國公司其中主要營運地在新南向國家的公司分別有八家、13家及一家。

》三大信保：中小信保核准 12 件，融資金額新台幣 3.55 億元；海外信保共保證 50 件，融資金額 4,116 萬美元。

此外，累計至今年第 1 季，農業信用保證基金共計核保五件，融資金額 1.5 億元。

》產業鏈結高峰論壇：續規劃分別與越南、印尼、泰國、馬來西亞、印度及菲律賓等六國舉辦產業鏈結高峰論壇，協助業者開拓新興市場內需成長商機。

》台灣形象展：預計自5月起至年底，陸續於印度、馬來西亞、越南、印尼及菲律賓等五國辦理，透過邀集地方、中央政府及民間資源參與，整體推廣我國在文化、觀光、教育、農業、科技、醫療、產業等領域的解決方案與實力。

》推動運用創新科技行銷：今年籌組四大主題南向主題產業聯盟，包含「智能視訊（越南）」主題聯盟、「智慧照護（泰國）」主題聯盟、「休閒旅遊（馬來西亞）」主題聯盟及「美妝時尚（越南）」主題聯盟，協助我國中小企業與東協市場雙邊合作。

》電子商務：目前在新南向電商平台（澳洲 eBay、印尼 blibli、越南 TIKI、泰國 PChome Thai）台灣館，上架近27萬項商品。

未來將在印度、馬來西亞、越南、印尼等四個台灣形象展設置新創電商館，促成雙編電商產業推廣及 B2B 商機媒合。

》清真產業：經濟部於 2017 年 4 月 21 日成立台灣清真推廣中心。截至今年3月國內累計已取得清真驗證的廠商共計1,031家，較2017年（783家）成長31.7%；另已辦理三場研討會，服務我商141家次，並帶領10家廠商參加馬來西亞國際清真展。

》工程輸出：電廠、石化、智慧交通 ETC、都會捷運、環保工程及水資源等六大輸出團隊，截至今年第1季我國工程業者已取得三件工程標案，總得標金額約為新台幣140億元。

》亞洲‧矽谷透過「台泰新創企業交流平台」，提供人脈、資源介接服務及與當地企業合作交流，協助國內新創企業赴泰發展。

二、人才培育

》學生人數：2018年全年新南向國家來台留學／研習學生共計51,970人，年增幅達25.6％。我國學生赴新南向國家留學／研習人數21,100 人，較上年成長 9.5％。

》外國學生產學合作專班：教育部新南向產學合作專班，迄 2019 年第 1 季已註冊人數計 3,255 人，包括 107 學年度第 1 學期產學合作專班 86 班／3,158 人、外國青年短期技術訓練班 1 班／40 人、中高階專業技術人才短期訓練班 2 班／57 人。

本年第 38 期僑委會海青班計 844 人註冊；107 學年度僑生技職專班就讀人數1,578 人（今年計21校開辦，尚在招生中）。

》產學合作專班-印尼 2+i 專班：由讀畢印尼三專學生來台就讀二技-印尼 2+i 專班，預計註冊4 班／88 人。

》僑外生就業媒合：勞動部公告僑外生評點配額制受理許可數額為 2,500 名，今年截至3 月底止，共核准人數計222名，核准人次計561人次。

》青年國際體驗與學習：

◎新南向學海築夢計畫-補助大專校院學生赴新南向國家企業或機構實習：2018 年計畫核定共計 2,534 人，至 2019 年

3 月執行共計 1,883 人。

◎大專校院學生國際體驗學習計畫已核定補助 19 校。

》充實僑校師資：共計補助新南向地區僑校教師 115 人。

1. 核定補助泰國、緬甸及菲律賓等 3 國、28 所僑校共計 65 位自聘教師，以及 20 位泰、緬地區畢業僑生返回僑居地僑校任教。

2. 派遣 30 名替代役教師於泰北、馬來西亞及菲律賓 3 國協助教學。

》農業職涯探索或打工：截至今年3 月底已提供 112 名僑生參加農業職涯探索2,022 人天，及提供 55 名僑外生參加農業打工 790 人天。

》協助企業人力提升：

◎協助南向發展需求企業培訓國內幹部，截至 3 月底，共計訓練 442 人次。

◎鼓勵訓練單位辦理如國際貿易課程及新南向相關國家職場所需語言課程等，透過補助訓練費用，以激發在職勞工自主學習，截至 3 月底，共計訓練 114 人次。

》新南向經貿人才儲備專班：針對新南向市場開設配合當地文化的國際貿易實務、行銷、業務技巧、電子商務等經貿課程，規劃於台北、桃園、台中及高雄開辦四班，預計培訓 140 人，截至 3 月底共計培訓 36 人。

》新住民職業訓練：促進新住民就業或穩定其就業，由勞動部自行辦理或結合民間訓練資源，規劃辦理多元之職業訓練課程，供新住民選擇參加，截至 3 月底，共計訓練 212 人。

》台印度產學人才交流：國發會與印度台北協會及相關大學自 2018 年 7 月起開始規劃，合作舉辦一系列「台印產學資訊交流座談會」。分別於台北、桃園、新竹、中部、南部及東部等進行 6 場次活動。今年截至目前辦理南部、中部共 2 場次。

三、資源共享

》醫衛合作與產業鏈發展：

◎續推動「一國一中心」並新增緬甸，以八個目標國（印度、印尼、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、緬甸及汶萊）為基礎，委託由成大醫院主責印度，台大醫院主責印尼，花蓮慈濟醫院主責菲律賓，榮總體系（北、中、高榮總）及陽明大學主責越南，彰化基督教醫院主責泰國，長庚體系主責馬來西亞（並兼轄汶萊），新光醫院主責緬甸。推動醫衛人才培訓、醫衛產業搭橋、台商健康諮詢服務、營造文化友善的醫療環境（移工）、醫衛相關產業的法規及市場調查以及資訊整合等六大項目。

◎Taiwan Healthcare+（THP）國際商貿整合行銷平台已聚集46家醫事機構及256間生技各領域標竿企業，並集結超過1,784 項特色技術、產品與服務，型塑臺灣品牌形象、拓展商機。

◎衛福部與印尼合作進行「新南向登革熱防治交流合作計畫」，舉辦「登革熱監測與地理資訊系統(GIS)運用課程」，培訓登革熱防治專業人員12。

》國際醫療：2018 年國際醫療服務總人次數為 41.4 萬人次，新南向國家病患來台就醫人次達 15.7 萬人次，占全部國際醫療病患38.08%，相較 2017 年 10.3 萬人次（占整體 33.78%），成長率達 52.4%

》農產品貿易：我國與新南向國家農產品貿易金額為 12.66 億美元，我國農產品外銷新南向國家金額為 3.29 億美元，我國肥料、農藥及農機設備等外銷新南向國家出口值為 0.33 億美元。

》台印尼農業綜合示範區：2018 年 6 月簽署台印尼綜合農業示範區行動計畫，2019 年 3月赴該國技術支援，協助啟動水利灌溉工作、核心區400 公頃稻田給排水路整修及 1,000 公頃灌區前期規劃。

》台菲洋菇生產示範農場：台菲二國代表處於 2019 年 3 月 15 日簽署「台菲合作在菲律賓碧瑤設置洋菇示範農場執行協定」。

》台越農業示範區：2019 年 4 月 25 日與越南隆安省農業暨農村發展廳簽署「推動水稻與果樹種苗繁殖生產示範中心」合作協議，協助國內資材設備輸出。

》糧食備儲基地：輔導我國業者於印尼與當地業者共同建置二個蔬菜備儲基地，共計約 100 公頃，其中東爪哇省泗水 30 公頃，蘇門答臘省棉蘭 70 公頃。

》觀光：

◎新南向國家來台 64.3 萬人次，較上年同期成長 6.2％，占整體來台遊客 22.17％。

◎國人赴新南向國家計 79.3 萬人次，較上年同期成長 12.1％，占整體出國遊客 19.05％。

◎2019 年萬事達卡國際組織公布的全球穆斯林旅遊指數GMTI（Global Muslim Travel Index）台灣首度晉升非伊斯蘭教合作組織最佳旅遊目的地第三名。

◎新增越南胡志明市辦事處據點；印尼雅加達服務處據點。

》科技交流：赴新南向目標國與當地機構共同設置實質研究中心，目前總計於九國運行共 12 座海外科研中心。

》文化交流：

◎辦理「青年文化園丁隊計畫」，2019 年補助 11 組團隊，輔導 109 位青年南赴紐西蘭、澳洲、馬來西亞、越南、菲律賓及印尼進行藝文交流。

◎辦理「108 年客庄南向國際交流合作專案實施計畫17」，將於 5 月辦理審查，核定補助團隊及經費。

◎辦理原住民籍大專學生赴南島語系國家原住民文化及學術交流計畫，業已核定補助的原住民學生，將陸續分別前往菲律賓、紐西蘭等地，進行南島文化交流及學習。

◎故宮博物院於今年2－5月間，於澳大利亞雪梨新南威爾士藝術博物館，推出「天地人：台北國立故宮博物院珍寶展」，展出器物、書畫與圖書文獻；本展是該院文物首次在南半球地區展出。

◎故宮博物院今年 2 月舉辦「NPM 南朋友系列分享會」，邀請國內關注新住民、移工議題的指標機構進行經驗分享，並與館內同仁、社會大眾一同思考故宮如何能夠提供更友善的移民教育推廣服務。

四、區域鏈結

》經貿協定：與新南向國家簽署投資協定（BIA），保障我商權益，台印度新版雙邊投資協定於 2019年2月14日生效。

》非政府組織：今年辦理「第 3 屆東南亞事務諮詢委員會」第二次在台活動，邀請10國、14位委員來台進行文化交流。