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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

蔡英文視察橋頭科學園區：答應高雄的事不會忘

2019-05-09 16:16經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

蔡英文總統今（9）日前往高雄科技大學，視察橋頭科學園區設置情形，表示「選舉是一時的、承諾是一輩子的」，強調她以行動證明，答應高雄的事情不會忘掉。

行政院副院長陳其邁指出，橋頭科學園區設立後，將與鄰近的楠梓加工出口區、路竹科學園區及南科，形成全世界最有價值的半導體產業聚落。

蔡總統表示，她近幾年常來高雄，很多鄉親、廠商都告訴她高雄產業發展需要更多支持，華邦電進駐路竹科後，高雄需更完整產業用地來進行大規模投資，她也深知高雄需要新的科學園區，因此經過陳菊規劃、陳其邁協調、在地立委要求等努力，終於讓可行性評估通過了。

蔡總統說，未來包括半導體、智慧機械、AIoT等下世代最有競爭力的核心產業，都希望能來高雄落腳，以平衡南北、創造更多優質就業機會。

蔡總統表示，橋頭科學園區開始籌設後，土地徵收所需費用將交由內政部新市鎮基金，拚經濟不能只靠口號，每件事都要實在地做。

蔡總統強調，這段時間美中貿易戰帶來的變化，台灣必須謹慎因應，不能再把雞蛋都放在同一籃子，台灣有科技產業研發的優勢，要發揮此，讓台灣經濟體質更茁壯，而橋頭科學園區，就是攸關下個世代產業的關鍵基地所在。

陳其邁受訪指出，單橋頭科學園區，具估算每年可產生1,800億元產值、創造1.1萬個就業機會，鄰近的封測大廠、半導體大廠、被動元件大廠如國巨，都對未來進駐橋頭科學園區表達非常高的意願，因此他責成科技部儘速一面推動科學園區規劃、建置，一面開始展開招商。

陳其邁說，他會責成科技部，儘速將附近包括未來物聯網、自駕車及智慧機械等相關大廠，能先做前期規劃，希望科學園區建置完成時也完成招商，就可立刻加速廠商的用地需求問題，他們會加快速度

對於用地問題，陳其邁表示，光是南科用地缺口需求約180公頃，華邦電進駐路科後，用地其實已呈飽和狀態，勢必加上橋頭科學園區大概262公頃用地，才能夠滿足未來前瞻技術的應用產業整體發展的用地需求。

陳其邁說，所以用地對於高雄的產業轉型，從過去傳統的製造業、重工業，轉化成為高科技產業，其實是非常重要的，因此他競選高雄市長與擔任立委時，就一直在推動橋頭科學園區，以協助高雄產業轉型。

陳其邁表示，未來還是有一些要地方共同合作，不管是土地的規劃跟整個經費的籌措，甚至是未來的招商，中央是一手包辦，會全力促成這些高科技廠商能夠落腳高雄，創造更多的就業機會。

橋頭科學園區的計劃用地，位於高雄科技大學旁。記者鄭鴻達／攝影
橋頭科學園區的計劃用地，位於高雄科技大學旁。記者鄭鴻達／攝影
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蔡英文總統前往視察橋頭科學園區設置情形。記者鄭鴻達／攝影
蔡英文總統前往視察橋頭科學園區設置情形。記者鄭鴻達／攝影
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陳其邁智慧機械半導體
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