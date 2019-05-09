減輕企業負擔 經濟部宣布調降信保基金手續費

2019-05-09 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌4月25日與中小企業座談並聽取業界建言，中華民國全國中小企業總會理事長李育家當時建議調降中小企業信用保證基金之保證手續費，以減輕中小企業貸款的負擔。經濟部今天宣布，即日起保證手續費年費率區間將調降0.125個百分點，即最低保證手續費率將從0.5%降為0.375%，以進一步減輕中小企業運用信用保證機制之財務負擔，回應中小企業建議降低信保手續費率之融資訴求。

經濟部也說，為協助新創、微型等中小企業升級、轉型、接班，並順利自金融機構取得營運所需資金，信保基金亦同步加碼推出「中小企業千億融資保證專案」，該專案包含「小額貸款擴大保證措施」及「批次保證擴大保證措施」，並自即日起開辦至109年底，針對實收資本額在3千萬元以下的中小企業及僅辦理稅籍登記的營利事業，提供優惠融資保證，並加速保證作業，以當日核保為原則。

「小額貸款擴大保證措施」，對於單一事業保證融資額度最高600萬元，提供最低8成保證成數，如授信總額度在50萬元以下者，加碼保證成數一律為9.5成，另為減輕中小企業財務負擔，保證手續費以0.375%計收。此外，加速申請案件審查速度，以當日核保為原則。

「批次保證擴大保證措施」，對同一金融機構提供單一事業最高600萬元融資額度，提高金融機構代償上限計提率為3%，保證手續費年費率以0.25%計收，屬批保卓越獎得獎金融機構，保證手續費年費率以0.15%計收，金融機構申請代位清償案件將從速代償。