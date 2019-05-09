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就是要接地氣！蘇揆一聲令下 中小信保手續費調降了

2019-05-09 13:34經濟日報 記者江睿智╱即時報導

2020年選情加溫，行政院長蘇貞昌日前與中小企業座談，全國中小企業總會理事長李育家建議調降中小企業信用保證基金之保證手續費，以減輕中小企業貸款的負擔；蘇揆當場裁示，中小企業信保基金的手續費應主動配合調降。

經濟部中小企業信保基金今日指出，自即日起保證手續費年費率區間將調降0.125個百分點，即最低保證手續費率將從0.5%降為0.375%，預計可進一步減輕中小企業運用信用保證機制之財務負擔，迅速回應中小企業建議降低信保手續費率之融資訴求。

經濟部
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