全國22縣市節電排行 高雄左營登第1名「省王」

2019-05-09 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



台電上午首度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，以去年度夏月（6~9月）和前年同期用電相比，公布各縣市節電用戶占比的冠軍行政區。並經全台排名，找出前五大節電用戶占比的行政區。

高雄市左營區拿下全台冠軍，區內有19.6%是節電用戶；台北市松山區排名第二，節電用戶占比是15.3%。台南市永康區排第三，節電用戶占比14.4%，新北市永和區排第四（14.2%），台中市潭子區排第五（13.9%）。

台電今日舉行「2019節電活動開跑」記者會，台電總經理鍾炳利今（9）日再度掛保證表示，通宵、林口機組陸續上線，今年夏季供電不會有問題。針對台商陸續回流，用電量需求增加，他表示，台電已正進行相關規畫。

台電獎勵節電13億度 發出10億獎金

夏月高溫，因增加空調等用電，平均一個家庭每月會比非夏月多用電約120度。台電鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動，用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，去年節電達13億度，發放的節電獎金超過10億元。去年超過270萬戶參與節電活動。

台北市節電王由松山區奪冠，去年夏月共有約6.7萬戶民眾節電，節電用戶占比達15.4%，節電度數超過1300萬度；高雄市則由左營區拿下第一，超過12萬戶實際節電，占比達19.6%，節電度數逾1900萬度；而新北市永和、台南市永康、台中市潭子等共22鄉鎮市區各自奪得所屬縣市的夏月節電冠軍。

鍾炳利進一步指出，台電去年起編列三年共75億元預算投入「縣市共推住商節電行動」，結合中央與地方政府協助更新用電設備、建置智慧能源管理系統等，如拿下高雄節電王的左營，即以此補助推動民眾燈具、冷氣、冰箱等設備更新。