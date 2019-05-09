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減輕企業財務負擔 中小信保手續費調降了

2019-05-09 12:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

行政院蘇貞昌院長日前與中小企業座談，全國中小企業總會理事長李育家建議，調降中小企業信用保證基金保證手續費。對此，經濟部今（9）日表示，日前促請信保基金於常董會議通過保證手續費調降案，並自即日起將保證手續費年費率區間調降0.125個百分點，也就是最低保證手續費率從0.5%降為0.375%，藉此減輕中小企業運用信用保證機制的財務負擔。

針對李育家的建議，蘇貞昌當時就回應，中小企業信保基金的手續費應該主動配合調整，信保手續也要加快，並於日後將放款家數納入公股董事長的考評，如今經濟部正式宣布中小信保手續費調降的好消息。

經濟部指出，為協助新創、微型等中小企業升級、轉型、接班，並順利自金融機構取得營運所需資金，信保基金也同步加碼推出「中小企業千億融資保證專案」，包含「小額貸款擴大保證措施」及「批次保證擴大保證措施」，並自即日起開辦至2020年底。

該方案鎖定實收資本額在3,000萬元以下的中小企業，以及僅辦理稅籍登記的營利事業，提供優惠融資保證，而保證作業也會加速避免時間冗長，以「當日核保」為原則。

經濟部說明，「小額貸款擴大保證措施」對於單一事業保證融資額度最高600萬元，提供最低八成保證成數；如授信總額度在50萬元以下者，加碼保證成數一律為9.5成，另為減輕中小企業財務負擔，保證手續費以0.375%計收。

「批次保證擴大保證措施」則對同一金融機構提供單一事業最高600萬元融資額度，提高金融機構代償上限計提率為3%，保證手續費年費率以0.25%計收；若屬批保卓越獎得獎金融機構，保證手續費年費率以0.15%計收，金融機構申請代位清償案件將從速代償。

經濟部表示，信保基金近來每年協助企業取得約1.3兆元融資，穩定約135萬個就業機會，除調降手續費外，未來也繼續支持中小企業改善融資問題。

經濟部蘇貞昌
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