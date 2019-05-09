主持潛艦國造廠區動土 蔡英文：以實際證明台灣可做到

2019-05-09 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



蔡英文總統今日前往台船公司87號碼頭，主持潛艦國造廠區動土典禮，她指出過去三年推動國艦國造的過程中，經歷過許多批評、質疑、抹黑、甚至是威脅，但是今天他們用最實際的證明，來告訴大家，台灣可以做到。

總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發、立委賴瑞隆、王定宇等人，共同出席典禮。蔡總統指出，和平靠國防，落實國防自主，是她不變的決心，台灣因為地形、環境等問題，必須要有不對稱的作戰觀念和思維。

蔡總統表示，其中潛艦不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，布署在本島西南和東北水域的潛艦，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍台灣，但還在服役的四艘潛艇，其中兩艘海獅、海豹是由美國移交，現已70幾歲了，另兩艘已30歲的海龍、海虎潛艦，是荷蘭過去賣的，但在中共施壓下再也不敢賣了。

蔡總統強調，國造勢唯一道路，但技術和紅區裝備的獲得，是走這條路必有的困難，經過研究討論後，她下定決心要帶領海軍、中科院和造船業克服這些困難，因此她上任以後，她把國防產業放入5+2產業創新中一環，不僅讓國防預算可從單純採購變研發與製造，更帶動周邊產業發展，培養自己的人才。

蔡總統期許，在台船潛艦辦公室的年輕人，經歷過潛艦國造的歷練後，他們都會是造船業的菁英，更重要的是，這過程中雖然有許多的波折，但她堅持國防自主的決心，更被國際看見，獲得許多國家的支持和協助。

蔡總統提及，「美台國防工業會議」自去年開始，改由雙方每半年輪流舉辦，她這周也接見「美台商業協會」國防廠商訪問團，未來，她希望透過這樣的台美合作，共同來維持區域和平的穩定。

蔡總統宣示，今天之後，海軍、中科院和台船，將要進入建造階段，所面對的挑戰將會更為險峻，身為三軍統帥，她有堅持的決心和勇氣，引導大家面對挑戰、克服困難。