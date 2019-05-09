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夏季節電獎勵金這樣賺 台電去年發出超過10億元獎金

2019-05-09 11:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

夏季用電高峰即將來，台電總經理鍾炳利今（9）日再度掛保證表示，今年夏季供電不會有問題，再加上通宵、林口機組陸續上線，對於夏季供電台電今年更有把握。此外，針對台商陸續回流，用電量需求增加，鍾炳利也表示，台電已正進行相關規劃。

台電今日舉行「2019節電活動開跑」記者會，鍾炳利表示，夏月因增加空調等用電，平均一個家庭用戶每月會比非夏月多用電約120度，為鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動，用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，且節電獎勵無上限，總計去年節電達13億度，台電發放超過10億元的節電獎勵金，目前累計不重複登陸的節電用戶，則約有340萬戶，而去年參與節電則有超過270萬戶。

台電並首度公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，以去年度夏月（6~9月）和前年同期用電相比，其中，台北市節電王由松山區奪冠，去年夏月共有約6.7萬戶民眾節電，節電用戶佔比達15.4%，節電度數超過1300萬度，高雄市則由左營區拿下第一，超過12萬戶實際節電，佔比達19.6%，節電度數逾1900萬度，而新北市永和、台南市永康、台中市潭子等共22鄉鎮市區各自奪得所屬縣市的夏月節電冠軍。

若依區域內節電用戶占比排名，去年的節電冠軍前五名分別是：高雄市左營區 19.6%、台北市松山區 15.3%、台南市永康區 14.4%，以及新北市永和區 14.2%、台中市潭子區 13.9%。

鍾炳利進一步指出，台電去年起編列三年共75億元預算投入「縣市共推住商節電行動」，結合中央與地方政府協助更新用電設備、建置智慧能源管理系統等，如拿下高雄節電王的左營，即以此補助推動民眾燈具、冷氣、冰箱等設備更新，而過往軍眷近期陸續改建新社區、住商大樓，也是節電助力。

鍾炳利表示，過往節電推廣多強調為社會、為地球，然因我國民生住宅電價名列世界第三低，引導節電誘因較低，因而今年改以人的角度出發，讓節電可以成為每個人感到驕傲的生活方式與態度，特別以「我節電，我驕傲！」為宣傳潮語，訴求省下幾度，就是我們的生活態度。

此外，今年台電的節電活動將進一步結合「電力即點」App，預計6月推出節電量預測活動，民眾可依預測精準度與相關活動獲得點數，累積可兌換超商禮券、咖啡及抽獎，獎品包含電動機車、LED電視、掃地機器人、智慧手錶等，總價值達800萬元。

同時，台電今日也表示，之後透過「台電e櫃檯」App或以LINE PAY一卡通、街口、歐付寶等行動支付工具繳電費也可集點。

台電今（9）日上午在台電大樓舉辦2019節能減碳啟動記者會，由總經理鍾炳利帶領自...
台電今（9）日上午在台電大樓舉辦2019節能減碳啟動記者會，由總經理鍾炳利帶領自家球隊當家球星共同宣示活動起跑，其中女排隊長張秝芸、男排快攻手顏振富兩名球員更擔任年度宣傳大使。 圖／台電提供
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