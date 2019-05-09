迎接台商回流熱潮？ 李淳：僅三種台商回得來

2019-05-09 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



美中貿易爭端衝擊全球供應鏈，政府引頸期盼台商回流帶動投資熱潮，根據經濟部統計，「歡迎台商回台投資行動方案」實施四個多月以來，已有47家廠商決定投資近2,400億元，本周更有機會衝破2,500億元大關，現正重新擬訂年度目標，不過也有專家指出，其實只有三種台商回得來，其他多數恐怕只能轉往其他地區。

美中貿易戰愈演愈烈，美國總統川普對中國施壓力道不減，不僅宣布即將上調2,000億美元中國輸美商品的關稅至25%，在雙方最新一輪貿易談判前夕又頻頻開砲，山雨欲來風滿樓。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳今（9）日在廣播節目上指出，日前赴美與當地智庫交流，他們對於這次的貿易談判「很淡定」，認為就算達成協議也沒那麼重要，因為事後川普可能又會變臉，或是中國針對協議結果的落實有所打折，這只是長期抗爭的開端。

他也提到，根據資料統計，中國資通訊產品及電腦出口，港、澳、台商所占比重分別占了35%、40%，但因港、澳沒有大型生產商，其中絕大多數仍是台商，而且這些產品的訂價權都在最終通路商手上，如果不願意提高在美市場價格，就會盡量壓低生產成本，台商也因此成為這波貿易戰火受創最深的族群。

李淳分析，這次美國祭出關稅戰的目的，第一是要逼迫中國談判，第二則是要嚇跑外商。實際上，就算美中貿易戰沒有開打，因應近年在中國生產營運成本不斷攀升，許多廠商本來就已經開始「避險」，轉往其他地區布局，生產線重新調配，美中貿易戰的關鍵就在於加速這個過程。

針對台商調整布局，李淳則直言，大部分台商恐怕不會回來，回顧30年前撤離台灣的原因，如今不僅沒有解決，甚至還有惡化跡象；即便為了躲避美中貿易戰火，也只有三種台商回得來。

第一、當屬附加價值高的產業，以自行車為例，在大賣場的售價可能僅1,500元，但也有業者賣到歐盟，售價高達20幾萬元，後者就容易回來。

第二、自動化程度較高，不怕缺工問題。

第三、則是台灣供應鏈相對完整，回來可以找到各種零組件廠商配合。

雖然如此，但李淳認為這也是台灣政府發揮的大好機會，即便台商回不來，也應協助他們妥善落腳其他區域，確保土地、勞工及投資保障等。

中經院去年12月也曾發布相關調查報告指出，因應貿易戰而打算轉移陣地的台商，傾向遷至東協國家的比率仍高於台灣；若不願意投資台灣，五缺問題也非首要考量，「市場規模」及「政策不確定性」才是讓廠商卻步的主因。

根據中經院調查，全體製造業有61.6%受訪企業在中國設廠或營運據點，亦即所謂的台商。其中，因為美中貿易戰而改變投資、遷廠與服務據點，且評估回台投資設點的企業僅占台商比重12.3%，傾向遷廠至東協國家者則占18.5%，成為台商首選據點。