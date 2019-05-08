中油鐵砧山漏油污染地下水 含苯量超標300倍

2019-05-08 20:03 中央社 苗栗縣8日電



台灣中油位於苗栗通霄鐵砧山天然氣礦場含油廢水因管線破裂外洩，縣府環保局今天公布污染查證結果，確認場區內外土壤、地下水均遭污染，地下水含苯量更超標約300倍。

苗栗縣環保局今天表示，中油鐵砧山礦場因連接伴產水池管線鏽蝕破損，導致含油污廢水洩漏事件，經啟動土壤及地下水緊急應變查證作業，於場區及周邊進行採樣，共計採集6個土壤樣品、8個地下水樣品，檢測結果有3個土壤樣品、3個監測井及2個民井地下水樣品超過管制標準。

環保局指出，根據目前查證結果，確認場區內外土壤及地下水確有遭受污染事實，粗估污染範圍約2.4公頃，其中地下水部分，包括3處監測井及2處民井測得的含苯量嚴重超標，超出污染管制標準近300倍至378倍不等，一處民井測得的總石油碳氫化合物，也超標180倍。

環保局長陳華盛表示，針對檢測超標的民井，已於事件發生之初，協調地主停用，將要求中油公司限期完成污染調查並提出污染改善計畫。

中油探採事業部今天透過新聞稿表示，已陸續與居民溝通，針對可能受影響地區地下水停抽，由中油公司供水，並完成可能受影響地區農作物查估，持續洽談補償事宜，未來將加快整治工程施作，希望在最短時間內恢復地下環境。