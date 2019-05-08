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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

Ifo：Q2全球經濟氣候指標止跌回升

2019-05-08 18:47經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

德國Ifo經濟研究院今（8）日發布第2季全球經濟氣候指標。其中，台灣經濟現況雖續呈負值，但經濟氣候指標大幅提升31.7點至-12.7點，國發會提醒，本次指標尚未納入美中貿易近期的新變數，仍須留意後續發展。

第2季全球經濟氣候指標止跌回升，從上季-13.1點回升至-2.4點；Ifo指出，主因受訪專家對未來六個月經濟預期評價較上季大幅上升。

台灣方面，經濟氣候指標同步終止連續四季下跌，大幅回升但仍呈現「看壞」，整體經濟持續向下至-47.1點，為近九季低點；但在「資本支出」項目則有顯著回升，可以看出美中貿易紛爭的效應，帶動台商移轉回台設廠投資。

雖然受訪專家對台灣現況仍然悲觀，但對六個月後之預期卻大幅轉好，包括整體經濟、資本支出、民間消費三大指標，均由上季之「轉壞」大幅回升至「轉好」，反映下半年國內經濟擴張將逐漸增強。

但吳明蕙提醒，Ifo調查期間在4月，並未將近日川普揚言再加徵關稅的新變數，考量進本次調查訪問，因此後續走勢可能還會有所影響；若川普10日起加重懲罰性關稅至25%，恐再使廠商對未來預期的信心下挫。

另外，受訪專家預期未來半年我國進、出口皆轉好，物價轉為預期將上漲，長期利率則為近11季首次看跌，短期利率持續走跌，新台幣相對美元也是超過四年來首次預期轉升值，但對股價水準的預期則續呈下跌。

主要區域方面，先進經濟體之經濟氣候指標續呈負向趨勢，對現況之評價較上季下降，對六個月後預期則較上季增加；新興市場與開發中經濟體，對現況及未來六個月預期之評價均見回升。

國發會說明，受Ifo委託協助發放問卷調查，於2019年4月期間，共發放17份質性調查問卷，受訪者針對問項只需就「好」、「滿意」、「壞」擇一回答，再合計回答「好」與「壞」兩選項之人數，將看「好」人數減去看「壞」人數後，除以總回答人數，最後再乘上100。

若為正值，表示較多受訪者認為正向或趨勢上升；若為負值，表示多為負向或趨勢下降；若為0，則表示整體持平。

台灣方面，經濟氣候指標同步終止連續四季下跌，大幅回升但仍呈現「看壞」，整體經濟持...
台灣方面，經濟氣候指標同步終止連續四季下跌，大幅回升但仍呈現「看壞」，整體經濟持續向下至-47.1點，為近九季低點；但在「資本支出」項目則有顯著回升，可以看出美中貿易紛爭的效應，帶動台商移轉回台設廠投資。圖／國發會提供
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第2季全球經濟氣候指標止跌回升，從上季-13.1點回升至-2.4點；Ifo指出，...
第2季全球經濟氣候指標止跌回升，從上季-13.1點回升至-2.4點；Ifo指出，主因受訪專家對未來六個月經濟預期評價較上季大幅上升。圖／國發會提供
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國發會川普
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