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蔡總統邀品烏龍茶 叮嚀蘇貞昌守好自經區這一關

2019-05-08 17:40經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

蔡英文總統在臉書公布影片，在片中與行政院長蘇貞昌一起品嚐台灣烏龍茶，並表示近期有人講自經區，要以中國茶加工後再出口，叮嚀蘇揆在自經區這一關一定要守得住。蘇揆回應「這是一定要的！」他們要做的就是保護好品牌，要為台灣守住好茶。

高雄市長韓國瑜近期再提自經區議題，國民黨立委、地方首長一致力挺，副市長葉匡時也表示聯合利華的品牌Lipton Tea為例，表示「台灣大可從中國大陸或東南亞進口茶葉、鳳梨等農產品，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶、鳳梨酥或其他食品，我們何樂不為？」

蔡英文指出，今午和蘇揆有例行會議，她準備了台灣好茶分享給蘇院長，她特別跟蘇院長說，台灣的好茶，絕對要繼續保持，不能讓「中國茶」經過「自經區」加工以後，偽裝成「台灣茶」出口。

蘇揆在片中先是聞了聞茶香後，表示一個好茶，從氣味到顏色、入口舌尖入喉，每一個階段都是學問，而且每一個階段都講究。他向蔡總統說，他對茶沒有研究，不過台灣茶農技術世界第一，台灣茶的品牌也是世界第一，這個真的是台灣之光。

蘇揆說，他們要做的就是要保護台灣的品牌，要來做好行銷，強化的就是要競爭力，那種所謂用低價傾銷矇混的方式，這絕對不是拚經濟之道，他們要為台灣守住好茶、守住好台灣。

蔡英文總統邀請閣揆蘇貞昌，一起品嚐台灣烏龍茶。擷取自蔡英文臉書
蔡英文總統邀請閣揆蘇貞昌，一起品嚐台灣烏龍茶。擷取自蔡英文臉書
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蔡英文國民黨韓國瑜
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