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社會創新大調查：民眾對社企認知度較2年前顯著提升

2019-05-08 16:34經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

星展銀行（台灣）作為台灣率先投入扶持社會企業的先驅，長期善用企業資源，鼓勵社企夥伴以創新模式解決社會問題。為擴大社會影響力，星展銀行（台灣）每２年定期透過調查，深入瞭解社會企業在台灣發展現況，今年度與台灣經濟研究院及聯合報系願景工程舉辦「 2019社會創新大調查」，結果指出台灣民眾對於社會企業的認知度較２年前有顯著提升，達到記錄新高，更有近半數民眾願意多花錢購買支持社企服務與產品，顯示社會企業的概念在台灣逐漸獲得肯定。

「 2019社會創新大調查」結果指出，有30.6%的受訪民眾曾聽過「 社會企業」，相較2017年的19.9%，認知度成長達10.7%，有顯著提升。然而，對於「社會企業兼顧獲利與公益目標的經營模式」認同度，與2年前相比則小幅下滑3.3%，僅達75.3%。

值得注意的是，未滿30歲的年輕族群，有將近9成（87.1%）表示認同社會企業的營運模式與理念；調查結果也發現，教育程度越高的族群，對社會企業的認同度也越高，教育程度在大學和研究所以上的民眾，對社會企業認同度分別是87.5%與86.4%。

在社會創新組織所面臨的營運挑戰與困難方面，未達獲利階段的社會創新組織主要面臨缺乏消費市場、品牌知名度低，與資金不足等問題；而當營運與獲利逐漸步上軌道後，則以人力不足跟缺乏行銷管道，最讓社會創新組織感到苦惱。顯示不論社會創新組織業務發展階段，缺乏行銷管道都是共通的挑戰。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團自2010年起以扶持社會企業為公益主軸，多年來透過提升社企知名度、協助社企拓展規模、以及將社會企業融入銀行日常營運等三大面向，陪伴社會企業成長。本次調查結果不僅是檢視過去努力的成效，更協助我們進一步了解台灣社會企業營運的困難，並將資源聚焦在社企夥伴最需要的領域。

林鑫川指出，近年來星展銀行（台灣）積極善用大眾媒體與社群平台的力量，促進社企相關議題討論，成功串聯各界力量，打造社會創新生態圈。本周末（5月11與12日）即將在高雄登場的第二屆「亞太社企高峰會」，星展銀行（台灣）也是主要贊助夥伴，除將與各界討論如何擴大社會創新影響力，也將分享星展銀行成功經驗，攜手邁向「社企用心，星展隨行」。

「 2019社會創新大調查」由經濟部中小企業處指導，並由台灣經濟研究院針對一般民眾及社會創新組織分別進行電訪，在2019年3月間，透過電腦輔助電話訪問系統，抽樣調查台灣本島及離島地區年滿20歲以上民眾，共完成2,144份有效樣本。在社會創新組織方面，則針對全台561家社會創新推動單位發出問卷，回收率約52.9%。

社會企業社企星展銀行
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