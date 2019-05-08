薪資不及15年前 4成5民眾想找兼差

2019-05-08 15:50 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣薪資長期低靡，許多上班族想透過網紅等方式增加收入。(photo by rawpixel on pexels) 分享 facebook

薪資水準原地踏步，有4成5的上班族想兼差，以增加收入！1111人力銀行7日指出，根據統計，台灣薪資水平長期低迷，不及15年前水準，因此有4成5的上班族想找兼差以增加收入。另一份統計則顯示，有3成4的民眾曾想過當網紅，透過網拍或直播來增加收入，但1111提醒，網紅需善於表演並有鮮明特色吸引觀眾，才能獲得一定收入。

薪資追不上物價

1111指出，根據統計，台灣經常性薪資自2017年12月到今年1月整體漲幅超過2%，然而若計入物價漲勢，則台灣薪資水準仍不及15年前。因此有約4成5的民眾有想要兼職的打算，另有1成8的民眾則是已在兼差。而想要兼職的工作排名依序為文書作業、餐飲服務業、網拍、賣場銷售及網紅直播主。

而在想要兼差的工作排名中，值得注意的是近來新興的網拍及直播主分別排進了3、5名，1111對此再進行獨立調查，發現有3成4的上班族想過兼差當網紅，其中25歲以下的受訪者中更有一半受訪者有此念頭，追究其原因，受訪者多認為工作時間彈性、可在家工作、不用趕上下班打卡，是吸引他們想當網紅兼差的主因。

需有特色吸引觀眾

1111職涯發展中心總經理李大華表示，網紅跟網拍過去被認為是不同的職業，但隨著網路社群平台的發達，許多直播主會透過直播來進行網拍，因此兩者的性質逐漸重複。而網紅直播拍賣的興盛，也反映出台灣薪資水平長期低靡，與工作壓力不成正比的現象。

「但想當好網紅，其實沒那麼簡單。」李大華提醒，網紅賺錢主要是依靠網路流量，唯有關注者多，東西才賣得出去，廣告與廠商也才願意合作，因此要如何建立自身特色、吸引網友關注就相當重要，因此他建議上班族若要進入相關行業，需多加考慮自身人格特質是否善於表現，否則付出許多時間反而得不償失。

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