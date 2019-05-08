德ifo調查：Q2全球經濟氣候指標終結連4跌

2019-05-08 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



德國ifo經濟研究院今發布第2季全球經濟氣候指標 （World Economic Climate）止跌回升，從上季-13.1點上升至-2.4點，終止之前連續4季的下跌，主因為受訪專家對6個月後經濟預期之評價較上季大幅上升所致。

ifo指出，受訪專家對經濟現況的評價僅略微下降，且對6個月後經濟預期之評價大幅上升，顯示今年全球經濟擴張可望逐步增強，專家預期全球經濟成長將達3.4%；台灣方面的經濟氣候指標亦大幅提升31.7點，受訪專家對整體經濟現況續呈「壞」，對於預期6個月後之看法則由上季之「轉壞」大幅上升為「轉好」。

國發會指出，近期IMF調降全球經濟與貿易成長展望，影響今年我國外需動能，內需將成為驅動今年經濟成長的來源，今年以來與民間投資相關之指標如資本設備進口表現好轉，第1季建築物開工樓地板面積為近4年同季最高等，顯示民間投資將持續擴增，加以台商回台投資件數與金額持續增加；政府加速危老重建、都市更新，落實公共建設計畫，前瞻基礎建設第1季預算執行超前等，均有助提升國內投資；此外，政府優化所得稅制，鼓勵節能低碳消費，亦可望激勵消費。

不過國發會經濟處長吳明蕙指出，此份報告並未即時反應美國總統川普日前推文揚言，將對中國進口產品課徵25％重稅的影響，長期來看，美中貿易戰緩和還需要時間。

根據德國ifo經濟研究院今（2019）年第2季對全球119個國家、1,281位專家進行世界經濟調查（World Economic Survey, WES）顯示，全球經濟氣候指標由上季-13.1點回升至-2.4點；其中，對現況之評價為1.4點，較上季續減1.2點；對6個月後預期為-6.1點，較上季大幅增加21.6點，主要係預期消費、投資及全球貿易成長將略為好轉，顯示今年全球經濟擴張可望逐步增強。