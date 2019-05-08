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Ifo展望：全球經濟Q2終止連四跌 回升至-2.4點

2019-05-08 15:20經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

德國Ifo經濟研究院今（8）日發布第2季全球經濟氣候指標（World Economic Climate）止跌回升從上季-13.1點上升至-2.4點，終止之前連續四季的下跌，主因受訪專家對未來六個月經濟預期評價較上季大幅上升；但國發會經濟發展處處長吳明蕙提醒，本次訪問時間為4月，並未將近日川普揚言再加徵關稅考量進本次調查，後續走勢可能還有變數。

Ifo指出，受訪專家對經濟現況的評價僅略微下降，且對六個月後經濟預期之評價大幅上升，顯示今年全球經濟擴張可望逐步增強，專家預期全球經濟成長將達3.4%。

台灣方面，經濟氣候指標亦大幅提升31.7點，受訪專家對整體經濟現況續呈「壞」，但對於預期六個月後之看法，整體經濟、資本支出、民間消費均由上季之「轉壞」大幅回升至「轉好」，反映下半年國內經濟擴張將逐漸增強。

另外，受訪專家預期未來半年我國進、出口皆轉好，美元相對新台幣轉呈貶值，預期物價將走升，長、短期利率將走跌，股價水準則續呈下跌。

主要區域方面，先進經濟體之經濟氣候指標續呈負向趨勢，對現況之評價較上季下降，對六個月後預期則較上季增加。新興市場與開發中經濟體，對現況及未來六個月預期之評價均見回升。

國發會指出，近期IMF調降全球經濟與貿易成長展望，影響今年我國外需動能，內需將成為驅動今年經濟成長的來源。

今年以來與民間投資相關之指標如資本設備進口表現好轉，第1季建築物開工樓地板面積為近四年同季最高等，顯示民間投資將持續擴增，加以台商回台投資件數與金額持續增加。

政府加速危老重建、都市更新，落實公共建設計畫，前瞻基礎建設第1季預算執行超前等，均有助提升國內投資；此外，政府優化所得稅制，鼓勵節能低碳消費，亦可望激勵消費。

WES台灣調查結果（對6個月後之預期）。圖／國發會提供
WES台灣調查結果（對6個月後之預期）。圖／國發會提供
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Ifo全球經濟氣候（當前判斷與未來預期）。圖／國發會提供
Ifo全球經濟氣候（當前判斷與未來預期）。圖／國發會提供
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WES台灣調查結果（對現況）。圖／國發會提供
WES台灣調查結果（對現況）。圖／國發會提供
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國發會前瞻基礎建設
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