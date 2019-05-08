離婚也是商機！她兼差職業見證人每月多賺近萬元

2019-05-08 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為了增加收入，不少上班族都想兼差，其中有人掌握「離婚商機」當起了職業見證人，每次可以收取1,000~2,000元不等紅包，平均每月協助四對夫妻完成離婚手續，單月最高進帳近萬元。

根據1111人力銀行調查，高達45%上班族有意兼差，希望藉此為自己加薪。一名36歲的鄭小姐，現職為時薪制行政人員，工作年資達五年，但每月收入僅1.8萬元，身為家中長女必須一肩扛起經濟重擔，每月支付的菜錢、添購衛生紙等大小開銷，全都由她一手包辦，還要照料身心障礙的弟弟，因此必須積極兼差撐起家計。

為了養家活口，她十年前在因緣際會下開始當起了「職業離婚見證人」，替客戶備妥離婚協議書，並與客戶雙方約在戶政事務所碰面簽字，她以見證人身份蓋章，才算完成手續。

鄭小姐透露，礙於傳統觀念，親友們樂於參加結婚喜事，卻很少人想要擔任離婚見證人，因為怕會倒楣，但她反而認為是個商機，擔任離婚見證人每次可以收取1,000至2,000元不等紅包，平均每月協助四對夫妻完成離婚手續，單月最高可進帳8,000元。

此外，她也會四處搜集資訊，主動參加市場調查活動搶賺外快，例如新上市茶飲料試飲調查，座談會時間約二個半小時，可以領取1,800至2,000元車馬費，光這二、三年累積下來，參加市調就賺了6萬元。

至於38歲的Cece，過去一直在醫療機構工作，原本月薪大約4萬元，因為想存錢買房，二年前在朋友的介紹下轉換至私人的安養中心擔任夜班護理師，工作時間從18時到隔天上午9時，一班15個小時。

由於輪值夜班，她的月薪拉高到5萬元，但每天下午還另外安排工作，在中醫診所擔任兼職護理人員，協助中醫師進行清潔消毒的醫療工作，兼職下班後再直奔安養中心，每日工時長達18個小時。

在努力兼差的情況下，Cece每月可以賺進6萬元，扣除給父母1萬元的孝親費，她也強迫自己開銷只能在1萬元以內，其他4萬元則要存下來，但存款始終追不上居高不下的房價，目前只能拚命省吃儉用，希望盡快存到買房所需的頭期款。