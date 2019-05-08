Ifo調查：台灣未來半年「整體經濟」轉好

2019-05-08 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



德國Ifo經濟研究院指出，台灣方面的整體經濟現況雖仍續呈「壞」，但對預期六個月後的看法已由上季的「轉壞」，大幅上升為「轉好」。 本報資料照片 分享 facebook

德國Ifo經濟研究院發布，第2季全球經濟氣候指標終止連續四季下跌態勢，主要是因受訪專家對六個月後經濟預期的評價大幅上升，並且預期全球經濟成長將達3.4%。至於台灣方面的整體經濟現況雖仍續呈「壞」，但對預期六個月後的看法已由上季的「轉壞」，大幅上升為「轉好」。

Ifo今年第2季對全球119個國家、1,281位專家進行的世界經濟調查顯示，全球經濟氣候指標由上季-13.1點回升至-2.4點。

其中，對現況的評價為1.4點，較上季續減1.2點，但對六個月後預期為-6.1點，較上季大幅增加21.6點，預期消費、投資及全球貿易成長將略為好轉，顯示今年全球經濟擴張可望逐步增強。

國發會指出，近期國際貨幣基金（IMF）調降全球經濟與貿易成長展望，影響今年我國外需動能，內需將成為驅動今年經濟成長的來源。

國發會表示，今年以來與民間投資相關的指標，例如資本設備進口表現好轉，第1季建築物開工樓地板面積為近四年同季最高等，顯示民間投資將持續擴增，加上台商回台投資件數與金額持續增加，政府加速危老重建、都市更新，落實公共建設計畫，前瞻基礎建設第1季預算執行超前等，均有助提升國內投資；政府優化所得稅制，鼓勵節能低碳消費，也可望激勵消費。

根據Ifo調查，本季台灣經濟氣候指標續為負值，但大幅提升31.7點。其中對整體經濟、資本支出及民間消費現況評估續呈「壞」，但預期台灣未來六個月後表現，整體經濟、資本支出、民間消費均由上季的「轉壞」大幅回升至「轉好」，反映下半年國內經濟擴張將逐漸增強。