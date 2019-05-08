收入太低… 近半上班族想兼差替自己加薪

2019-05-08 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



低薪問題總是勞工心中的痛，雖然近年景氣復甦，但根據人力銀行調查，超過三成的上班族仍是「薪如止水」，在現職二年以上沒有調升薪資；另有將近一半的上班族有意兼差，希望藉此加薪11,329元。

1111人力銀行公布「上班族兼差現況調查」顯示，有45%受訪者有意兼差， 18%的人擁有正職及兼差工作， 37%受訪者則無兼差打算。至於上班族想要兼差或是已有兼差的原因，主要是希望增加收入、正職薪水太低以及工時彈性自由。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，雖然受惠於經濟情勢好轉，企業從去年開始積極調薪，但計入物價漲勢後，今年1至2月實質經常性薪資仍然不及15年前水準，反映上班族口袋裡的錢愈來愈薄，就業市場薪資長期低靡不振，迫使上班族不得不向業外發展積極開源。

調查顯示，上班族平均每周兼差時數為11.7小時，期盼藉此增加11,329元；最想從事的兼差工作依序為文書建檔、餐廳內外場、網拍、賣場銷售及網紅、直播主。共有34%上班族表示「曾經想過當網紅」，主要因為工時彈性、可以在家工作、不用打卡、可以固定分潤等，更期待可以月入36,184 元。

李大華表示，根據資策會產業情報研究所指出，台灣網友的整體網購頻率已京逼近實體購物，每10次購物行為中約有4.5次是透過網購通路，21至45歲族群網購頻率更高於整體平均，每個月約網購2至2.4次，足見電子商務結合直播導購已是新趨勢，可以在家工作、時間彈性、分紅機制等因素，儼然成為上班族兼差新寵兒，甚至是轉換跑道的新興業態，尤其對於懷有星夢的女生而言，更是進入演藝圈的敲門磚。

李大華指出，以往上班族兼差，不外乎以門檻低、易上手的時薪工作為主，例如餐廳、便利超商及賣場等，但隨著科技的演進，就業市場的兼差型態也出現轉變，本次調查網紅／直播主首次擠入上班族想從事兼差工作的前五名，說明自媒體風潮方興未艾，社群平台五花八門，「先吸睛才有機會吸金」，把流量轉化為錢潮，已經成為網紅世代的必修課。