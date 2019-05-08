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視察高雄橋頭科學園區 陳其邁預告「好消息」

2019-05-08 13:44經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁，前往高雄視察橋頭科學園區案。 圖／擷取自陳其邁臉書
行政院副院長陳其邁，前往高雄視察橋頭科學園區案。 圖／擷取自陳其邁臉書
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行政院副院長陳其邁今（8）日表示，橋頭科學園區的案子，到他進行政院服務後始終掛在心上，他也預告，蔡英文總統明日將到高雄橋頭「帶來好消息」，並視察這個高雄未來科學園區得準備狀況。

陳其邁在臉書表示，橋頭科是他擔任立委時，就向中央爭取的重要地方建設，去年競選高雄市長的時候，也是重要政見。他表示，到行政院服務後，也三不五時就找科技部、內政部開會，關心緊盯進度。

陳其邁指出，準備中的橋頭科面積有262公頃，行政院積極將引入晶圓製造、封測等半導體產業，智慧機械及5G／6G網路以及AI軟體服務等創新產業聚落。

他表示，根據科技部推估，以後每年可以創造1,800億元產值，並提供超過11,000個優質就業機會，將為高雄的產業注入新動力、新活水。

陳其邁表示，從橋頭串聯楠梓加工區的日月光、路竹科學園區的華邦電及台南科學園區的台積電，形成南部科技產業廊帶，這是力拚高雄故鄉經濟結構轉型的重要基礎建設。

陳其邁表示，此外，他們也將出席潛艦國造廠房動土典禮，這是蔡總統上任後力推「五加二產業創新計畫」的重要一環，相信不久的將來，我國首艘國造潛艦或許就要跟國人見面了。他強調：「高雄是我的家，高雄打拚的心不曾改變！」

陳其邁潛艦科技部
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