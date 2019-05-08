親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不滿「共享」壓榨運將：英美Uber司機跨國串聯大罷工

忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

30世代九成認同社會企業 半數民眾願多花代價支持

2019-05-08 12:38經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

星展銀行與聯合報願景工程合作 「2019社會創新大調查 」，今天上午由行政院政務...
星展銀行與聯合報願景工程合作 「2019社會創新大調查 」，今天上午由行政院政務委員唐鳳（中）、星展銀行總經理林鑫川（右二）以及聯合報系願景工程執行長羅國俊（右一）共同出席，調查顯示，30歲以下年輕世代對社會企業認同度高達九成。圖／仝澤蓉攝影
分享
你聽過社會企業嗎？星展銀行與聯合報願景工程及台灣經濟研究院舉辦「 2019社會創新大調查 」，結果顯示，約三成的民眾聽過社會企業，但是30歲以下年輕世代 、高教育程度族群則有九成對社會企業認同，即使社企的產品或服務可能較高價，仍有半數民眾願意多花一點錢支持社會企業。

星展銀行每兩年定期調查社會企業發展狀況，本次調查顯示，30.6%受訪者聽過「社會企業」，相較2017年只有約二成的人聽過社會企業，有顯著提升。

對於「社會企業兼顧獲利與公益目標的經營模式」認同度，與兩年前相比則小幅下滑3.3%，僅達75.3%。不過，未滿30歲的年輕族群，有87.1%表示認同社會企業的營運模式與理念。

調查結果也發現，教育程度越高的族群，對社會企業的認同度也越高，教育程度在大學和研究所以上的民眾，對社會企業認同度分別是87.5%與86.4%。

為兼顧社會與環境面需求，社會企業的產品與服務定價往往高於同類產品，有近半數的受訪民眾表示，願意多花錢購買社企產品與服務；而同樣的，教育程度較高的族群，溢價購買社企產品的意願也較高；願意推薦親友購買社企的產品與服務的民眾則是64.8%，較兩年前減少了8.4％。

台經院分析，儘管社會企業概念已為人知，社會企業仍需持續強化產品與服務價值，讓消費者有感，才能永續經營。

本次調查亦發現，台灣多數社會創新組織成立未達五年，資本規模在100萬元以下，年營收規模多數在300萬元以下，主要業務領域為零售服務50.5%，其次依序為教育學習35%、生產製造27.9%，及社會關懷服務19.2%。

社會企業社企
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

LINE加碼投資台灣30億元 拓展新服務與招募人才

2019-05-08 11:02

全球內衣市場 2024年增值估至558.3億美元

2019-05-08 10:54

星空聯盟 獲選2019 Air Transport Awards最佳航空聯盟

2019-05-08 10:36

經營策略／儒家經營學 組建英雄聯盟

2019-05-08 05:48

經營管理／四個i一個p 實踐企業文化

2019-05-08 05:37

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

樂齡大未來論／張雲鵬：理財規劃 世代大不同

2019-05-08 00:25

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

古書今贏／當大男人遇上大女人

2019-05-07 22:55

上班卒仔／找對戰場 增加勝率

2019-05-07 22:55

經營策略／張慈恩…短鏈戰略 壯大產品線

2019-05-07 22:55

貿易戰打不停 商億董事長：已至泰設廠也評估柬埔寨

2019-05-07 18:44

全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」

2019-05-07 14:53

星宇航空 招募自訓飛航員

2019-05-07 14:53

罷工預告期無解 旅行業：交部、勞部應跨部會協調

2019-05-07 14:18

當觀光列車遇見米其林 等於快樂和享受

2019-05-07 12:13

觀光高階主管養成班開始報名 海外觀摩享五成補助

2019-05-07 11:11

罷工預告期無解 旅行業：交通部應找勞動部跨部會協調

2019-05-07 10:45

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 13:30

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 13:09

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:32

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上

2019-05-07 16:34

家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市

2019-05-07 14:13

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元

2019-05-07 13:53

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

連六黑！4月出口258.3億美元 不如預期

2019-05-07 16:09

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

新唐MCU 躋無線藍牙耳機鏈

2019-05-07 14:53

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」

2019-05-07 14:53

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來

2019-05-07 14:33

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸

2019-05-07 14:56

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top