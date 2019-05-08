30世代九成認同社會企業 半數民眾願多花代價支持

2019-05-08 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



星展銀行與聯合報願景工程合作 「2019社會創新大調查 」，今天上午由行政院政務委員唐鳳（中）、星展銀行總經理林鑫川（右二）以及聯合報系願景工程執行長羅國俊（右一）共同出席，調查顯示，30歲以下年輕世代對社會企業認同度高達九成。圖／仝澤蓉攝影 分享 facebook 你聽過社會企業嗎？星展銀行與聯合報願景工程及台灣經濟研究院舉辦「 2019社會創新大調查 」，結果顯示，約三成的民眾聽過社會企業，但是30歲以下年輕世代 、高教育程度族群則有九成對社會企業認同，即使社企的產品或服務可能較高價，仍有半數民眾願意多花一點錢支持社會企業。

星展銀行每兩年定期調查社會企業發展狀況，本次調查顯示，30.6%受訪者聽過「社會企業」，相較2017年只有約二成的人聽過社會企業，有顯著提升。

對於「社會企業兼顧獲利與公益目標的經營模式」認同度，與兩年前相比則小幅下滑3.3%，僅達75.3%。不過，未滿30歲的年輕族群，有87.1%表示認同社會企業的營運模式與理念。

調查結果也發現，教育程度越高的族群，對社會企業的認同度也越高，教育程度在大學和研究所以上的民眾，對社會企業認同度分別是87.5%與86.4%。

為兼顧社會與環境面需求，社會企業的產品與服務定價往往高於同類產品，有近半數的受訪民眾表示，願意多花錢購買社企產品與服務；而同樣的，教育程度較高的族群，溢價購買社企產品的意願也較高；願意推薦親友購買社企的產品與服務的民眾則是64.8%，較兩年前減少了8.4％。

台經院分析，儘管社會企業概念已為人知，社會企業仍需持續強化產品與服務價值，讓消費者有感，才能永續經營。

本次調查亦發現，台灣多數社會創新組織成立未達五年，資本規模在100萬元以下，年營收規模多數在300萬元以下，主要業務領域為零售服務50.5%，其次依序為教育學習35%、生產製造27.9%，及社會關懷服務19.2%。