美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



謝金河。本報資料照片 分享 facebook 面對打打停停的美中貿易戰中，《今周刊》發行人謝金河今（8）日表示，在這波關稅貿易戰當中，台商肯定首當其衝，但台商一定要當老鼠，當美中兩隻大象在打架時，為避免被踩死，台商一定要懂得機動應變，成為爬到大象背上的那隻老鼠。

謝金河並指出，美中貿易戰已經打了一段時間，台灣許多傳統製造業多已搬到越南去，他相信新南向其實老早就已在布局，應可以避開此波美中貿易戰。

為了因應接下來可能更嚴重的美中翻臉，謝金河也具體建議，台商除了必須重新布局外，也應化整為零。

像是經濟部長沈榮津大力號召台灣製造業回台投資，就是意識到台灣的製造業應該生產更高品質的產品讓全球信賴，而不是仰賴過去的性價比，利用中國的廉價勞工然後將產品外銷到美國去，因為這條路已經走到盡頭了，台灣不妨利用美中貿易戰，進行產業的轉型，台灣也需要重新尋找新定位。

此外，台經院第九所所長譚瑾瑜也表示，不管此波美中貿易戰協議到底什麼時候才會談完，可以預期的是，美中貿易衝突會一直影響台灣；但對台灣來說，不啻為一個內部轉型壓力，也是一個轉機。

而針對中國大陸產業，譚瑾瑜則進一步提出四「不」曲，作為迎戰美中貿易的因應之道。

譚瑾瑜指出，尤其在落實內需成長，是中國當前的重要議題，也有助中國大陸景氣免受全球景氣影響。其二則是不要再大幅補貼重點產業；第三建議要推動民營化，不要再依靠壯大國企的方式走出去；第四則是不要怕開放市場，此時更是推動服務業自由化的時機，也是必經的經濟成長歷程。畢竟，改革開放才是經濟成長的硬道理。