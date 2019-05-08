美中貿易戰究竟傷到什麼？這家企業老總神分析

2019-05-08 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



美中貿易戰火熾烈，因為關稅提高緣故，美國減少對中國大陸的進口，包括大宗商品、終端商品甚至郵遞包裹，都遭受波及。

美國總統川普威脅本周五把大陸進口商品的關稅稅率從10%上調到25%，並考慮對額外的3,250億美元大陸商品徵收25%的關稅。對美中關係惡化的擔憂急速升溫，全球股市應聲而倒。

很多人想知道，貿易戰對整體國際貿易的發展，特別是跨太平洋的貨物流動，究竟有何影響？國際貨運承攬業者捷迅總經理孫鋼銀從公司近期的經營面，為讀者做完整的分析與解讀。

捷迅經營項目包含海空運承攬及倉儲等。孫鋼銀表示，貿易戰開打迄今，為國際承攬業者帶來三個營運變數。

第一、捷迅協助大陸廠商，將貨物透過空運、海運等方式運送至美國。然而，捷迅第1季美國線的營收下滑，代表大陸出口至美國的貨物下滑。

第二、捷迅承接大量大陸電商將郵件包裹運至台灣、再轉口至世界各地的業務。然而，政府去年10月退出「萬國郵政聯盟」（UPU），目的是取消對大陸的郵費補貼，為捷迅的包裹轉口業務增添變數。

萬國郵政聯盟成員包含全球192個國家和地區，在此一組織的協調下，各國間信件和包裹郵寄都依循同一規範；開發中和較貧窮國家的郵件，也可享有較優惠的郵務處理費用。大陸出口到美國的包裹，正是適用優惠費率。

美方認為大陸享有萬國郵政的優惠費率，等於變相給大陸的補貼，同時也造成大陸電商巨頭淘寶、京東，天貓的商品，因為優惠的郵務費率而大舉進入美國市場，對美國電商構成不公平競爭。

孫鋼銀說，退出UPU的程序需要一年的時間，雖然美國尚未正式退出UPU，但最近發現，美國郵政開始在一些技術面上，刻意刁難中國郵政的包裹，比如對其包裝有意見，雙方為此正在斡旋中，導致大陸運到美國的包裹量減少，影響捷迅包裹轉口業務。

第三、川普揚言本周五升高關稅，但在此之前，各界其實對貿易戰趨緩是抱持樂觀態度，這讓廠商在生產節奏上，由之前大量生產、提早出貨，變為小量、穩定出貨。

由於廠商多預期，美中終究會握手言和，美國也會逐步將關稅降回貿易戰前的水準。在此預期心理下，廠商不願大量提早生產，而改為「需要多少製造多少」的生產節奏，比如客戶這個月需要100雙鞋子，廠商就只生產100雙鞋子，避免現在生產太多，日後反而無法享有可能調降的稅率。

孫鋼銀表示，去年底貿易戰打得火熱時，廠商擔心關稅會持續提高，因此引發「出貨潮」，即廠商提前生產，並趕著將貨運至美國，導致美國零售商、品牌商庫存過高，「捷迅在美國的倉儲幾乎都塞滿了」。但今年情況改觀，庫存水位明顯下降，廠商也未再大量補貨，倉儲已不像去年這麼滿。

為了因應貿易戰的新局面，捷迅啟動多元平衡發展各營運項目的策略，空運、海運及電商包裹客戶族群的平行並行開發。

孫鋼銀表示，雖然美國線第1季營收下滑，但獲利並沒有減少，這是因為捷迅在美國市場不是只有貨運承攬業務，還有倉儲、報關、卡車派運、逆物流等全方位服務。這些業務的附加價值高，對毛利率貢獻也較高。

捷迅在亞洲的貨運承攬業務上，也大有斬獲，去年8月引進一個重要客戶，為全球前三大電子IC通路供應商。孫鋼銀透露，該客戶的貨物會從上海運到台灣，或從台灣運到香港及新加坡，捷迅為其安排亞洲區域內的空運運輸。

孫鋼銀指出，受到美中貿易戰影響，該客戶南向至越南等地發展，因此也指定捷迅位於香港的倉庫，作為其海外集貨倉庫，並請捷迅作庫存管理，為捷迅帶來更多元的營收。

他強調，因為成功引進此重要客戶，即便捷迅首季美國營收衰退，但亞洲營收卻成長，使整體營收並未下滑；更因該客戶的空運運輸路徑皆位於亞洲區域內，捷迅取得航空公司艙位成本相較歐美等長程線低，所以毛利較高，進而帶動第1季獲利提升。

捷迅今年第1季營收6.3億元，僅較去年同期成長2.09%，但每股純益（EPS）為0.55元，年增率高達30.95%。