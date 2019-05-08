親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

不滿「共享」壓榨運將：英美Uber司機跨國串聯大罷工

忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

美中貿易戰究竟傷到什麼？這家企業老總神分析

2019-05-08 12:15經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

美中貿易戰火熾烈，因為關稅提高緣故，美國減少對中國大陸的進口，包括大宗商品、終端商品甚至郵遞包裹，都遭受波及。

美國總統川普威脅本周五把大陸進口商品的關稅稅率從10%上調到25%，並考慮對額外的3,250億美元大陸商品徵收25%的關稅。對美中關係惡化的擔憂急速升溫，全球股市應聲而倒。

很多人想知道，貿易戰對整體國際貿易的發展，特別是跨太平洋的貨物流動，究竟有何影響？國際貨運承攬業者捷迅總經理孫鋼銀從公司近期的經營面，為讀者做完整的分析與解讀。

捷迅經營項目包含海空運承攬及倉儲等。孫鋼銀表示，貿易戰開打迄今，為國際承攬業者帶來三個營運變數。

第一、捷迅協助大陸廠商，將貨物透過空運、海運等方式運送至美國。然而，捷迅第1季美國線的營收下滑，代表大陸出口至美國的貨物下滑。

第二、捷迅承接大量大陸電商將郵件包裹運至台灣、再轉口至世界各地的業務。然而，政府去年10月退出「萬國郵政聯盟」（UPU），目的是取消對大陸的郵費補貼，為捷迅的包裹轉口業務增添變數。

萬國郵政聯盟成員包含全球192個國家和地區，在此一組織的協調下，各國間信件和包裹郵寄都依循同一規範；開發中和較貧窮國家的郵件，也可享有較優惠的郵務處理費用。大陸出口到美國的包裹，正是適用優惠費率。

美方認為大陸享有萬國郵政的優惠費率，等於變相給大陸的補貼，同時也造成大陸電商巨頭淘寶、京東，天貓的商品，因為優惠的郵務費率而大舉進入美國市場，對美國電商構成不公平競爭。

孫鋼銀說，退出UPU的程序需要一年的時間，雖然美國尚未正式退出UPU，但最近發現，美國郵政開始在一些技術面上，刻意刁難中國郵政的包裹，比如對其包裝有意見，雙方為此正在斡旋中，導致大陸運到美國的包裹量減少，影響捷迅包裹轉口業務。

第三、川普揚言本周五升高關稅，但在此之前，各界其實對貿易戰趨緩是抱持樂觀態度，這讓廠商在生產節奏上，由之前大量生產、提早出貨，變為小量、穩定出貨。

由於廠商多預期，美中終究會握手言和，美國也會逐步將關稅降回貿易戰前的水準。在此預期心理下，廠商不願大量提早生產，而改為「需要多少製造多少」的生產節奏，比如客戶這個月需要100雙鞋子，廠商就只生產100雙鞋子，避免現在生產太多，日後反而無法享有可能調降的稅率。

孫鋼銀表示，去年底貿易戰打得火熱時，廠商擔心關稅會持續提高，因此引發「出貨潮」，即廠商提前生產，並趕著將貨運至美國，導致美國零售商、品牌商庫存過高，「捷迅在美國的倉儲幾乎都塞滿了」。但今年情況改觀，庫存水位明顯下降，廠商也未再大量補貨，倉儲已不像去年這麼滿。

為了因應貿易戰的新局面，捷迅啟動多元平衡發展各營運項目的策略，空運、海運及電商包裹客戶族群的平行並行開發。

孫鋼銀表示，雖然美國線第1季營收下滑，但獲利並沒有減少，這是因為捷迅在美國市場不是只有貨運承攬業務，還有倉儲、報關、卡車派運、逆物流等全方位服務。這些業務的附加價值高，對毛利率貢獻也較高。

捷迅在亞洲的貨運承攬業務上，也大有斬獲，去年8月引進一個重要客戶，為全球前三大電子IC通路供應商。孫鋼銀透露，該客戶的貨物會從上海運到台灣，或從台灣運到香港及新加坡，捷迅為其安排亞洲區域內的空運運輸。

孫鋼銀指出，受到美中貿易戰影響，該客戶南向至越南等地發展，因此也指定捷迅位於香港的倉庫，作為其海外集貨倉庫，並請捷迅作庫存管理，為捷迅帶來更多元的營收。

他強調，因為成功引進此重要客戶，即便捷迅首季美國營收衰退，但亞洲營收卻成長，使整體營收並未下滑；更因該客戶的空運運輸路徑皆位於亞洲區域內，捷迅取得航空公司艙位成本相較歐美等長程線低，所以毛利較高，進而帶動第1季獲利提升。

捷迅今年第1季營收6.3億元，僅較去年同期成長2.09%，但每股純益（EPS）為0.55元，年增率高達30.95%。

捷迅貿易戰
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

晶技攻5G網通專案 估下半年開始貢獻業績

2019-05-08 11:58

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

龔明鑫：台商回台 本周衝2,500億

2019-05-08 00:28

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

資通視聽 上月表現最亮眼

2019-05-07 23:47

產能回流 上月對美出口大增二成

2019-05-07 23:47

我4月出口連六黑 對美續增、對陸衰退

2019-05-07 23:41

台灣形象展 挺進新南向

2019-05-07 23:24

我科技實力 深受新南向國家信賴

2019-05-07 23:18

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

美、中貿易對峙 台看好短期獲利

2019-05-07 18:44

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

4月CPI年增0.66％ 主因蔬菜、蛋類上漲

2019-05-07 16:28

連六黑！4月出口258.3億美元 不如預期

2019-05-07 16:09

經濟部：深入新南向國家首都外的大城交流

2019-05-07 14:53

環署：回收補助依法把關 勞資糾紛轉勞部

2019-05-07 14:25

影／環保公司遭爆違法解雇員工 勞團籲環署停補助

2019-05-07 14:22

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:57

領回收補助的環保公司違法解聘？環保署：轉勞動部審議

2019-05-07 12:48

環保公司年領3000萬補助卻苛刻員工？ 勞團要環署停補助

2019-05-07 12:38

政院召集應對川普新招 最快下午有對策

2019-05-07 12:14

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

梅雨進帳明顯 經濟部：高雄地區水情燈號轉為正常

2019-05-07 09:05

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

鐵飯碗 國營事業擴大徵才

2019-05-04 23:56

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

昔日的股王現今股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:30

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16

南山人壽到底怎麼了？尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:13

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

中美貿易戰牽動投資 看懂經濟運行好佈局

2019-05-08 09:00
看更多

熱門文章

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上

2019-05-07 16:34

家樂福也能領外幣 玉山「外幣ATM」進駐全台5門市

2019-05-07 14:13

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

刷「一銀信用卡」綁台灣Pay 最高回饋1150元

2019-05-07 13:53

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

連六黑！4月出口258.3億美元 不如預期

2019-05-07 16:09

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

新唐MCU 躋無線藍牙耳機鏈

2019-05-07 14:53

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」

2019-05-07 14:53

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

別漏了！賣屋、租屋、房貸 報稅看過來

2019-05-07 14:33

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

隔代教養家庭倍增 綜所稅申報有孫子女學費扣除小確幸

2019-05-07 14:56

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top