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高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

LINE共同執行長「慎重熩」首場媒體見面會

2019-05-08 11:15聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

LINE共同執行長慎重熩上午在台北舉行首場媒體見面會，和 LINE台灣董事總經理陳立人一同出席。

LINE共同執行長慎重熩（右）上午在台北舉行首場媒體見面會，和 LINE台灣董事...
LINE共同執行長慎重熩（右）上午在台北舉行首場媒體見面會，和 LINE台灣董事總經理陳立人（左）合影。記者邱德祥／攝影
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