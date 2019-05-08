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遠見調查：2020選總統韓國瑜贏面大、黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘、張善政、柯文哲等，遠見研究調查於2019年4月29日至5月1日針對全台1,166位民眾進行電話民調。當問及政治立場是國民黨與泛藍暨中間偏向選民，最支持國民黨哪位候選人時，高達41.8％最支持韓國瑜出線，遠高於排名第二的郭台銘（17.1％），朱立倫則排第三（11.1％），王金平排第四（8.3％）。

當詢問政治立場是民進黨與偏綠暨中間偏向選民，綠營初選最支持誰？賴清德得到36.6％的支持度，微幅勝過蔡英文的35.3％。

遠見再取目前泛藍民調支持度前兩名，即韓國瑜、郭台銘，與民進黨可能參選人蔡英文、賴清德，再加入無黨籍可能參選者柯文哲、張善政，一共進行四組、四人的跨黨派對比式民調，得出結果：若韓國瑜出戰，目前支持度贏過所有其他候選人；若韓國瑜不參選，而柯文哲參選，柯文哲的支持度為目前最高。

首先，進行韓國瑜、柯文哲、蔡英文、張善政的四人對比式民調，詢問受訪者最支持誰，韓國瑜以36.3％勝出；柯文哲居第二，27.1％；蔡英文則居第三，20.6％。

再來，進行郭台銘、柯文哲、蔡英文、張善政的四人對比式民調，柯文哲勝出，支持度30.0％；郭台銘小輸在後，26.3％；蔡英文20.8％，仍居第三。

第三組進行韓國瑜、柯文哲、賴清德、張善政的四人對比式民調，韓國瑜勝出，拿下36.2％支持度；柯文哲第二，29.4％；賴清德則拿下第三，18.9％。

最後，進行郭台銘、柯文哲、賴清德，張善政的四人對比式民調，則柯文哲居上風，支持度達31.2％；郭台銘居第二，25.5％；至於賴清德則拿下第三，20.6％。

以上四組對比式民調也顯示，韓國瑜、柯文哲、郭台銘，三個人的支持度，明顯領先其他傳統政治人物，顯示台灣人民期待「非典型政治人物」出線，創造政治新局。

當進一步詢問受訪者，對於韓國瑜、柯文哲、郭台銘這三位非典型政治人物，用0~10分幫他們打印象分數，結果韓國瑜拿下5.90分、柯文哲5.82分，郭台銘則是5.33分，若以及格6分算，三人都未及格。顯見，即使非典型政治人物當道，選民好惡也不如外界想像的激情，分數均沒有打太高。

值得注意的是，韓國瑜是現任高雄市長，柯文哲是現任台北市長，雖然他們拿下較高的參選總統支持度，但雲嘉南與高屏等地區民眾，給韓國瑜打的分數低於其他區域，只有5.16分；同樣的，大台北基隆地區居民也給柯文哲較低的分數，只有5.55分。顯示兩地選民可能比較不希望，自己的市長，半路落跑選總統。

遠見進一步從年齡、戶籍區域等不同族群，分析選民偏好。在年齡層部分，柯文哲是年輕人最愛。而韓國瑜與郭台銘，較吸引年長者支持。

20~29歲的社會新鮮人多半是柯文哲鐵粉，四種參選組合，柯文哲都能得到五、六成的支持度。蔡英文則是20-29歲族群的第二順位支持者，但跟柯文哲相比，已大幅下降，支持度在22%左右。

相對而言，40歲以上熟齡族，則是韓粉和郭粉較多，尤其是50~59歲的五年級生，近五成是韓國瑜的鐵粉，郭台銘亦有三成多的人氣。

若做不同職業與居住地的交叉分析可發現，郭台銘白手起家，創業成為台灣首富，因此工商業較不發達的宜花東地區、及非就業主力的20歲及60歲以上世代、學生暨農漁民，都對郭董較無感。但郭粉最多的則分別是工廠最多的桃竹苗、上班族主力族群40歲世代，以及私部門上班族。

遠見表示，2020總統大選前哨戰已開打。各黨誰將勝出，目前仍是一團迷霧。民心思變又善變，期待選出一個能帶領台灣走出泥淖的總統。

為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓...
為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘、張善政、柯文哲等，遠見研究調查於2019年4月29日至5月1日針對全台1,166位民眾進行電話民調。　圖／遠見提供
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為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓...
為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘、張善政、柯文哲等，遠見研究調查於2019年4月29日至5月1日針對全台1,166位民眾進行電話民調。　圖／遠見提供
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為了解台灣民眾對幾位準總統參選人的支持度，包括蔡英文、賴清德、朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘、張善政、柯文哲等，遠見研究調查於2019年4月29日至5月1日針對全台1,166位民眾進行電話民調。　圖／遠見提供
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韓國瑜柯文哲民調
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