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貿易戰打不停 商億董事長：已至泰設廠也評估柬埔寨

2019-05-07 18:44經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

商億董事長謝智通今（7）日出席股東會談展望。記者何秀玲／攝影
商億董事長謝智通今（7）日出席股東會談展望。記者何秀玲／攝影
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家具大廠商億-KY (8482）今（7）日召開股東會，董事長謝智通表示，受到美中貿易大戰影響，已到泰設廠，也考慮明或後年至柬埔寨投資。今年營收和獲利目標，他表示，要看美國總統川普動態，若無川普的影響因素，營收預計成長5至10%，但若未來關稅要增至25%，就得跟客戶共同吸收，並轉嫁消費者，能持平已屬不錯。

商億主要產品包含沙發、床、餐椅等室內家具，並以客製化產品為主；主要客戶為北美大型家具、家居知名品牌連鎖銷售商。目前三大銷售市場比重，北美市場占比達90至92％，澳洲約5％，歐洲約1％，謝智通說，今年這三隻腳，澳洲會跑得較快，去年就成長10多%以上，今年會持續推出設計新品以及功能性沙發搶市，歐洲希望能成長至2%。

謝智通也提到，為了降低美中貿易戰的衝擊，已到泰國設廠，不過效率是中國廠的一半，成本也比中國高出20%，現在希望增加效率，並暫緩持續投資泰國，目前正評估柬埔寨，預計明或後年到當地投資。

另外，他表示，商億已經不光只是家具製造廠，而是「服務提供者」，希望提高客戶對商億的依賴度；今年起會做「接訂單前的服務」，為了做出客人要的產品，公司已經聘用客戶認定和喜愛的設計師，先花錢打樣，比如可讓頂級客人從100件中挑出20件，增加既有客戶市占率。目前已經簽下三位設計師，將會是今年營運動能。

商億7日股價收142.5元，上漲0.5元。

家具大廠商億今（7）日召開股東會。記者何秀玲／攝影
家具大廠商億今（7）日召開股東會。記者何秀玲／攝影
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