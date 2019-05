KPMG看人才 四大關鍵核心技能

2019-05-07 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



KPMG安侯建業聯合會計師事務所針對會計系所在學學生舉辦「Get ready for the future – KPMG Workforce of the Future Workshop」(即「KPMG 2019共同塑造未來專業人才工作坊」),與Z世代的同學藉此工作坊進行雙向溝通,並為新一代會計專業人才進一步探討其定位及價值。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所人資長區耀軍表示,隨著重新定義勞動力所帶來的挑戰,以及人工智能演進,會計師也必須了解科技對客戶及其產業影響,儘管可能不是專長,但仍須學習如何去管理科技及整合在日常工作中。

區耀軍認為,新鮮人必須及早掌握未來的趨勢脈動,思維方式也要改變,養成及強化四個核心技能,包括同理心、數位化與數據應用、成長導向的思維方式、認知靈活力及彈性。