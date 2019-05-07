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貿易戰再起 經濟部：強化新南向國家首都外的大城交流

2019-05-07 17:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美中貿易戰再起，除台商加速擴大回台投資的腳步與速度外，新南向亦是台廠全球佈局的重點市場，經濟部貿易局周二召開「2019年新南向台灣形象展」記者會，宣布今年將深入新南向國家首都以外的大城進行交流，像是馬來西亞的檳城、印尼的泗水，以及菲律賓的納卯市。

貿易局指出，「2019年新南向台灣形象展」的第一站將於5月16日至18日前往印度新德里，緊接著7月5日至6日將來到馬來西亞檳城，8月8日至10日則在越南河內，9月26至28日將是到印尼泗水，最後一站則是11月8日至9日到菲律賓的納卯市。

貿易局指表示，過去兩年台灣形象展走訪印尼、印度、越南、馬來西亞、菲律賓及泰國舉辦九場「台灣形象展」，累計超越21萬參觀人次，帶來6.3億美元商機，更有超過1,400家次台灣業者參與。

此外，根據經濟部統計，自2014年推動新南向以來截至2019年3月，我國針對南向國家的累計投資金額已超過395億美元，其中又以對新加坡的139億美元、越南的103億美元，以及泰國的38億美元、馬來西亞的31億美元、菲律賓的20億美元投資最多。

且根據資料顯示，台灣一年出口東協加印度市場佔我國出口佔比18.4%，而台灣出口美日佔比18.7%，兩者比重差不多，可見新南向市場的重要性。

此外，商研院研究也發現，菲律賓是全世界最愛上網的國家，電商市場進入戰國時代，印度則是僅次於中國市場，全球排名第二的手機王，支付系統需求量大，而印尼、馬來西亞、泰國近年來則是女力經濟崛起，「她」經濟成消費主力，都值得台灣廠商參考。

貿易局官員則指出，過去兩年透過「新南向台灣形象展」走訪東南亞國家，行銷我國產業商機及新南向市場拓銷經驗，產業涵蓋清真產品、美粧、食品、智慧教育、智慧城市、綠能環保及健康醫療，且透過舉辦「新南向台灣形象展」，進一步把台灣產業形象、國家實力擴散到東協及新南向國家，讓台灣以包容的態度更融入東協、印度等國家，台灣的農漁技術改良科技、文化、教育、流行音樂與新南向國家交流，也促進東協等國的人民來台觀光及求學。

新南向馬來西亞菲律賓
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