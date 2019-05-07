美中貿易戰助攻 龔明鑫：回台投資本周可破2,500億元

2019-05-07 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院政務委員龔明鑫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美中貿易戰再掀波瀾，行政院政委龔明鑫今（7）日評估，未來區域供應練將產生明顯變化，產生結構性改變，下半年台商回台趨勢料會加大，投資金額本周可望突破新台幣2,500億元，且我國內需、投資狀況良好，下半年至明年上半年料有爆發性成長，若投資繼續下去，今年經濟成長率不但保2%沒問題，也有望高於預期的2.27%。

美國總統川普揚言要在10日起，對中國大陸2,000意美元的產品課徵25%懲罰性關稅。龔明鑫表示，未來美、中若沒達成協議，貿易戰將持續，且國際供應練將會持續改變、擴大，因此他才判斷台商回台投資的趨勢，在下半年可能會加大。

龔明鑫分析，由於區域供應練會產生明顯變化，生產基地離開中國大陸的趨勢不會改變，對台灣來說，就是要做好準備，迎接台商在短時間內大規模回台投資，目前累計家數已達43家、金額達2,398億元，本周可望突破2,500億元。

龔明鑫說，美中貿易戰不只會產生短期衝擊，更大的影響，是會讓未來20多的生產重新佈局，川普本次的臨門一腳，導致全球產業結構性的變化，這波的台商回台投資，需要很多條件極力到，但一回來就是奠基台灣未來20年的成長。

龔明鑫預估，受到美中貿易戰影響，雖然我國出口至大陸的部分會受到傷害，但因美國是逆勢成長，兩者能稍微互相平衡，且今年成長動能不全然寄望於出口，加上內需、投資狀況良好，不但讓Q1經濟成長率高於預期許多，若投資持續下去，Q2到Q4民間投資將有成長，今年經濟成長率保2%沒問題，要超過2.27%也不是不可能。

龔明鑫最後表示，由於台商回台投資的速度非常快，且投資總金額中，僅約有4%是用於購置土地，而因廠商有信心，Q1的機器進口、購置比去年同期成長兩成多，儘管目前國際情勢混沌不明，但在下半年至明年上半年烏雲消散後，可望有爆發性成長，享受回台投資的果實。