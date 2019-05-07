進出口同創新高 台、越經貿熱絡

2019-05-07 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



政府強攻新南向政策，致力推動東協國家經貿關係，其中，近年經濟發展持續大躍進的越南，與我國經貿往來也愈趨熱絡。根據財政部統計，台灣今年第1季與越南商品貿易總額35.4億美元，出、進口規模值均達歷年同期新高。

台灣今年第1季對越南出口25.3億美元，在新南向18國中僅次於新加坡，年增3.5％；自越南進口10.1億美元，年增幅度則達12.4％，出、進口規模值均達歷年同期新高。

其中，出口值雖仍遠大於進口值，但以近三年增幅觀察，後者均大於前者。

觀察對越南出口主要貨品，仍以紡織品5.3億美元居首，占整體對越出口比重超過二成；其次為塑橡膠及其製品、化學品，均占14.4％。

自越南進口貨品方面，則以電子零組件為最大宗，占整體自越進口比重29.5％；其次依序為資通與視聽產品及紡織品，各占12.6％及11.5％。

此外，根據經濟部投審會統計，今年第1季我國對越南直接投資核備金額為3.7億美元，占18.6％，在亞洲國家中居於首位，年增3.0％。

就投資業別觀察，以製造業占58%為最大宗，其中電子零組件業占比即達21.9％；其他則以不動產業為主，占比為30.8％。

經濟部官員指出，美中貿易戰火持續延燒，台商除了「鮭魚返鄉」回台投資，也可能將產線移轉至新南向國家，其中越南就是熱門選擇。