政院召集應對川普新招 最快下午有對策

2019-05-07 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

美中貿易戰升溫，美國總統川普宣佈將於周五提高貿易壁壘，針對大量中國大陸商品加徵關稅至25%，行政院今（7）日召集經濟部、財政部、交通部等單位定調我國整體應對方針，鑑於情勢變化劇烈，最快今日下午便可能公布內容，跨部會分工因應。

財政部官員轉述，今日上午已由政務次長吳自心代表出席與會，自從去年10月開始，該部為因應美中貿易戰，已針對進口工具機、電動輔助自行車、自行車、進口太陽電池等貨品加強管控，因應國際情勢變化，美方加徵關稅品項大增，勢必需要鎖定新一波高風險貨品加強稽核。

官員表示，關稅壁壘事關龐大利益，川普消息發布至今已經超過24小時，機靈的跨國業者可能早已展開相關動作，我國也必須盡速應對俗稱「洗產地」的轉規轉運情況，最快下午可能公布進一步對策。

官員說明，「洗產地」通常是在進口至台灣時以中國大陸報關，但是同一批商品出口時卻變成台灣出口，財政部關務署可以從貿易量等資訊發現可疑的跡象。

面對新一波的高風險貨品名單，官員表示，譬如說總統蔡英文所舉例的茶葉，便可能是新一波高風險品項之一，因應國際局勢需要調整重點稽查的品項，財政部方面為配合單位，主責單位仍在於經濟部國際貿易局，近期也將就海關通關資訊、美方調高關稅之品項進行對比，鎖定出新一波重點稽查項目。