全家攜農林進軍現煮茶飲市場 推古早味仙女紅茶

2019-05-07 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



夏季茶飲大戰開打，全家（5903）攜手台灣百年茶廠農林（2913）推出聯名茶飲「時光茶旅」系列，兩款中式茶飲「仙女紅茶」、「仙女醇奶茶」要在店舖長期販售。全家鮮食部部長黃正田並表示，因應初夏茶飲爭霸戰開打，緊接著6月將再推出期間限定的話題聯名茶款，全力搶攻國內現煮茶飲市場。

黃正田部長表示，Let's Café已將茶飲納入主力發展的重點商品，攜手國內外知名茶廠以「選茶」模式，蒐羅引進各地大師級的好茶，去年春天首先和英國皇室御用品牌唐寧茶合作，推出聯名款現泡茶飲，開賣至今一年銷售逾400萬杯，平均每天熱賣破萬杯。

今夏進軍中式茶飲市場，攜手「台茶始祖級」台灣農林，重現府城飄香的古早味「仙女紅茶」。

台灣農林研發課長蘇宣諭表示，仙女紅茶每年約可賣出33公噸、沖製將近264萬杯500 C.C.紅茶，平均單日就賣出七千餘杯紅茶，這次推出「時光茶旅」系列，是台灣農林120年來第一次與通路共同合作研發，進軍現煮茶飲銷售市場。仙女紅茶於1927年起在台發售，是日治時所改良的優良品種，無論是台灣八○年代的台鐵旅途供茶，或是台南著名的老茶舖，都是使用這款茶葉沖泡。

此外，全家觀察近兩年通路茶飲銷量也發現，原味茶市場持續擴大，以自有品牌FMC「冷壓鮮萃茶」系列為例，自2016年推出後，每年都保持平均10%的成長幅度，而架上的瓶裝無糖茶飲系列，去年業績也同步呈現雙位數的成長。