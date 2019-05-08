中美貿易戰牽動投資 看懂經濟運行好佈局

2019-05-08 09:00 聯合線上： 鄭嘉慧



隨著北京一帶一路國際合作高峰論壇、俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩元首峰會的召開，還有中美貿易談判、聯準會升息、英國脫歐、印度國會大選⋯⋯，國際局勢詭譎的發展時刻牽動全球經濟局勢，投資已從單向研究深化成為全球互動影響的新局，想掌握投資派動，必先從看懂經濟運行著手。

全球經濟牽動投資。 圖／Hahow好學校 提供 分享 facebook

近年上班族主動理財、瞄準投資市場的趨勢興起，然而如何在茫茫投資領域中定錨賺取業外收入，專家說瞭解全球經濟局勢是穩健踏實的第一步。在全球經濟與產業研究有逾10年經歷的「財經M平方」創辦人Rachel分析：「攤開全球經濟的歷史，可以發現在過去數十年中有很多數據都會同步出現變化，且有一定的規則性，能看懂數據背後的意義，就能掌握景氣循環的脈絡與投資的方向。」

投資市場雜訊多。 圖／Hahow好學校 提供 分享 facebook

根據財經M平方的觀察，台灣的景氣循環落點往往反映著全球（除美國以外）的國家景氣概況，市場常以外資動向來解讀台股，然而外資走向影響的是短線波動；但長線而言，外資是無法控制景氣循環對台股的影響，甚至其資金流向往往跟隨著景氣。因此，學會如何觀察未來景氣狀況，便能早一步佈局。原為知名投信研究員的Rachel，長期研究全球經濟、產業發展變動，她認為掌握循環背後的邏輯以及數據洞察，是幫助投資者看懂金融商品與經濟基本面的關聯、從中掌握投資機會的關鍵。

Rachel表示：「太多人詢問我們總經與投資的關聯性了，很多人想投資全球商品卻不瞭解各國景氣位置、不知道各項商品真正的基本面，因此如何解讀事件、瞭解全球運行應該是一門必修課，所有人都該知道全球經濟正在發生哪些事。」因此藉著「財經M平方」團隊的技術資源，彙整金融投資領域累積的經驗，Rachel進一步與新創團隊「Hahow 好學校」合作線上影音課程《15單元看懂經濟運行、掌握全球投資趨勢》，幫助想看懂市場脈動、經濟數據意義的投資人做出正確的判斷。圖表化的形式學習總經，有助於養成思考邏輯、自由調整資產配置。透過線上課程小單元碎片化且超越時空限制的學習，讓上班族更能妥善運用零星空檔自我充實，有效掌握自己的時間。

投資市場雜訊多，當基本面的代表指標仍具意義時，有邏輯的判斷才能做出正確的應對。投資沒有絕對準確的指標，但善用科技工具、培養觀察力，解讀經濟運行、看懂商品價值，才能為自己的投資負責，不走冤枉路。