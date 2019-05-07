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梅雨進帳明顯 經濟部：高雄地區水情燈號轉為正常

2019-05-07 09:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

連日來的梅雨進帳明顯。聯合報系資料照
連日來的梅雨進帳明顯。聯合報系資料照
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連日來的梅雨進帳明顯，再加上氣象局預報資料顯示，5~7月雨量接近正常的機率較大。因此，經濟部決定高雄地區水情燈號由水情稍緊綠燈調整為水情正常，後續將持續各項整備應變及節水措施，以確保民生產業穩定供水及維持一期稻作順利完成供灌，而目前全台各地水情燈號均轉為正常。

經濟部水利署指出，去年10月至今年2月底，降雨低於歷年平均值，高屏溪攔河堰3月初流量一度降至每秒10.8立方公尺，部水利署在持續掌握水情動態並與各單位共同合作，採取日日監看、加強管控及攔河堰引水，並協調農田水利會強化灌溉用水效率，穩定了民生產業用水以及南部一期稻作抽穗用水陸續供灌。

5月5日高屏溪攔河堰平均流量達每秒 100 立方公尺，經濟部於6日晚間起將高雄地區水情燈號調整為水情正常，調整後全台各地區水情均為正常。

 

水利署表示，近期台灣地區受梅雨季鋒面影響，除持續關注水情變化外，為因應強降雨可能帶來濁度升高影響供水，已請各水庫管理單位及自來水事業完成各項整備及應變待命，隨時可透過啟動備援水源系統、區域間聯合調度及跨單位協調合作等措施來應對。另因應汛期到來，也完成各項防汛減災應變作為，為面對氣候變遷降雨不確定性，做好準備。

經濟部水利署梅雨
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