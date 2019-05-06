搭配台商回台方案 行政院祭刺激內需組合拳

2019-05-06 21:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



美國總統川普突襲式宣布將自10日起，對高達2,000億美元的中國大陸商品課徵25%懲罰性關稅，讓美中貿易戰再起波瀾。行政院祭組合拳，除持續推動台商回台投資，也陸續透過電動車補助、國旅補助以及節能家電補助、免貨物稅，以及鼓勵柴油大貨車汰舊換新，以擴大內需刺激市場動能。

川普在美東時間5日於推特上指出，原先針對中國大陸總值2,000億美元貨物支付10%關稅，將於10日提高至25%，並揚言也要對大陸銷往美國的剩餘3,250億美元貨品，在不久後課徵25%的關稅稅率，震撼全球股市。

行政院預料今年的經濟動能恐受此影響，因此及早做因應，包含推動「歡迎台商回台投資行動方案」，讓有意避險的海外台商企業，能藉由單一窗口審查機制以及客製化服務，快速回台投資、設廠。據經濟部統計，目前累積回台投資金額已突破新台幣2,398億元。

不過除了長線的歡迎台商回台方案，行政院也輔以推動多項刺激內需方案，包含交通部觀光局從去年到今年初推動的暖冬以及擴大暖冬旅遊補助方案，補助1,500元，後續再加碼推出春遊補助，盼能帶動國旅的成長。

經濟部也推出電動車補助方案，編列6.06億元預算，以補助購置電動機車及充換電站，不過因反應熱烈，其中4億元補助購買電動車，因電動車市場持續成長，預算已用罄；經濟部長沈榮津表示，工業局已規劃再補助1.746億元，預估補助到七月沒問題，原則上，下半年補助也不會有問題，細節與方案仍須報行政院審查。

此外，經濟部也透過地方政府補助，鼓勵民眾汰舊換新，購買具有節能標章到家電，包含冷氣、冰箱等，補助金額每台最多達3,000元；不僅如此，行政院也透過修訂《貨物稅條例》，「購買」節能家電最多能減徵2,000元貨物稅。

行政院修訂《貨物稅條例》，不只減徵節能家電貨物稅，也針對大型柴油車的汰舊換新，鼓勵民眾將2006年6月30日前出廠的大貨車報廢，購買新大貨車，每輛減徵貨物稅自5萬元提升為40萬元，優惠將追溯自2017年8月18日起實施至2022年12月31日為止。