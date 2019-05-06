川普「一推」撼陸股 行政院喊話：台商回台好機會

2019-05-06 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



美國總統川普透過推特發文，宣布將對中國大陸商品課徵懲罰性關稅，美中貿易戰再起波瀾。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，院長蘇貞昌每天都第一時間掌握股匯市等最新動態與消息，企業不必過度恐慌，她也向在陸台商呼籲，這是回台灣投資的好機會。

對於川普的動作，引發今日台股失守「萬一關卡」，陸股也應聲狂瀉。Kolas指出，國安基金護盤有一定機制，相信國安基金會仔細評估、審慎觀察，而針對美中貿易戰，蘇揆不但第一時間掌握最新動態，每天也都關注股匯市的狀況。

Kolas說，面對美中貿易戰對台灣的影響，台灣一直非常戰戰兢兢地面對此事，也推動許多措施，包含歡迎台商回台、加強國內產業體質、強化基礎建設，以及更早期的新南向政策，都是希望不要把所有雞蛋放在同一個籃子上，不會因為因為川普突然發布推特而有所改變。

Kolas也呼籲，台灣對於目前的國際局勢，都是一步步循序漸進地在掌握、因應，企業不必過度恐慌，也呼籲在中國大陸的台商，台灣一直在為此做準備，條件漸趨成熟，這是回台商回台灣投資的好機會。

行政院政委陳美伶也解釋，儘管川普對中國大陸加課關稅發言，引發市場不安，但在大陸投資的廠商將加速供應鏈調整，有助吸引資金回台投資，最關鍵的就是有先見之明的台商回台投資方案，這次方案設計有別於馬政府時的鮭魚返鄉計劃，是以需求為導向，設單一窗口審查機制，提供客製化服務。

陳美伶也說，當時行政院召開會議深入分析、盤點設計出歡迎台商回台方案，且因五缺方案已有具體可行策略，廠商才會回來投資，加上為使銀行願意融資，運用國發基金負擔手續費，銀行也都願意響應。