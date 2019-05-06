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中美貿易戰再起 專家: 台灣應自己掌握鑰匙 才能生存

2019-05-06 20:39聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

中美貿易戰恐升級，新台幣兌美元匯率一度貶至30.94元，創今年以來新低。 美聯社
中美貿易戰恐升級，新台幣兌美元匯率一度貶至30.94元，創今年以來新低。 美聯社
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中美貿易談判恐生變，美國總統川普變臉，貿易戰又起，股匯震盪。外資今天在上市櫃賣超台股158億元，集中市場重跌近200點；新台幣兌美元匯率一度貶至30.94元，創今年以來新低，終場收在30.925，創近半年新低。

相較於台股大貶，新台幣僅小貶1.8分十分淡定。央行外匯局局長顏輝煌表示，儘管昨天外資賣超匯出，但出口商看價位不錯就出手拋匯，市場有進有出。南韓因基本面不佳，韓元近期貶比較多，韓股昨天若有開市應該也會大跌，「每次一有風吹草動，外資總是跑第一」。

對於中美貿易談判的後續發展，顏輝煌指出，川普的發言常常在變、很難預測，也可能如先前的川金會一樣，川普最後就「walk away」；但只要有新的消息出現，股市通常就會快速反應。總之有「很多不確定性」，央行將密切關注進展，並且隨時做好必要的因應。

美國加州註冊會計師葉俊麟指出，美中貿易戰是場「信任戰」，面對兩隻大象打架，台灣不應該把「鑰匙」交給北京或美國，而是應自己掌握鑰匙，在貿易戰中才得以生存。

對於美中貿易戰進展，葉俊麟表示，川普屢次出招，皆打到中國大陸痛點，且川普在美國國內雖爭議不少，但其所有政策中，最獲支持的就是美中貿易戰，也幾乎是美國兩黨共識。

貿易戰川普新台幣
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