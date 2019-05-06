陳慧明：美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



今年陸股急漲，卻因川普兩則推文，今（6）天上證指數到創業板全線崩跌，香港聚芯資本管理合夥人陳慧明指出，在川普對貿易戰談判施加壓力，後市須關注中國回應，並應同步注意孟晚舟辯護進展、及近期舉行的布拉格5G安全會議。

陳慧明指出，市場提到此次惹惱川普是中國時間換取空間的策略，他相當認同。事實上，過去一年，中國爭取到時間，作為積極，包括設立科創板，強化科技實力的企圖一表無疑，對國際事務的參與度更高，談判力不減反增，這些美國都看在眼裡。

從資本市場變化來看，短短一年，中國市場從空頭轉成大多頭，是顯而易見的突破，因此不難理解，川普在協議拍板前，再給中國一擊，且美國已數度強調，中國簽署還要落實，等於要求對方盡速攤牌。

陳慧明認為，美中貿易談判複雜，特別是智慧財產權，強制技術移轉認定及補貼政策取消如何執行，涉及中國底線，雙方要達成共識的挑戰大，周五可能簽署協議，也可能無果，投資人要做好不如預期的準備。

他進一步點出，雙方到底會不會簽？此次爭端再起的影響有多久？關鍵在中國回應。

過去經驗，美國施壓，對中國不見得有效，這次也很難說，但中國通常不會一翻兩瞪眼的回應，因此投資人能做的就是等，再來判斷中國還有多少籌碼，雙方可能如何進展。

此外，他也提到，川普推文可能不是偶然，就在近幾天，美國有不少動作，對中國防衛再度提高。一是高通要求華為支付專利權利金，二是美國要求剝奪華為首席財務長孟晚舟的辯護律師資格，三是美方召集32個西方國家，在布拉格舉行5G安全會議，卻獨漏中國代表。

他說，這些事情看來單一，卻有美國劍指中國的共同影子，足見美國還是關切中國技術威脅與國安保障，「美中貿易戰本來就不是短期能解決，即使之前釋出很多利多，並不代表風險消失。」