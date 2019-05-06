川普對陸再祭關稅 財政部緊盯違規轉運「洗產地」

2019-05-06 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曹逸雯 ╱即時報導



美中貿易談判再掀波瀾，美國總統川普在推特上表示將對2,000億美元的中國大陸商品課徵25%的關稅，台北股市收盤大跌199點，財政部官員今（6）日表示，將持續關注後續發展，並密切注意違規轉運情形是否有增加的現象。

官員表示，為了避免大陸貨品藉由轉運「洗產地」，也就是繞道台灣，進行簡易加工，或是藉由轉運方式，透過自由貿易港區、保稅區，就將產地由「MIC」換成「MIT」，財政部關務署已與經濟部國際貿易局合作，密切注意高風險名單，一旦發現違規轉運情形將立即通報。

關務署自2018年10月起已採取多項措施，包括一、要求自由貿易港區事業出口至美國及歐盟之電動輔助自行車，應事先取得經濟部核發之輸出許可證；二、進口工具機、電動輔助自行車或自行車等貨品，如產地為中國大陸，應於對應項次之貨名欄前3字申報「供外銷」或「供內銷」之用途；三、出口我國產製之工具機至美國時，應檢附我國原產地證明書文件；四、自由貿易港區事業出口至美國之自行車，應事先取得經濟部核發之輸出許可證；五、進口太陽電池及其他光伏打電池等貨品，應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具之產地證明。

另外，美中貿易戰開打以來，台商生產線也已有所調整，據統計，3月對美國出口39.3億美元，創歷年單月新高，年增25.6%，第1季對美國出口占比升至14.0%，來到近13年最高；但3月對大陸與香港出口則是年減14.8%，呈現一消一長的局面。