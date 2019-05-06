川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美國總統川普嗆中國，將自本周五（10日）起2,000億美元陸貨關稅加徵至25%。根據經濟部先前盤點，在中國大陸布局的台商，其最終產品出口至美國者，較容易受影響，包括網通廠、中低階自行車及零組件、石化產品、工具機及手提包等。

經濟部評估，美對中第3波2,000億美元加徵關稅，雖對我部分台商有影響，但部分產業也有轉單效應，包括手工具、螺絲、螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、蓄電池、變壓器、光學產品等則可能有轉單效應，有利於台製產品出口。

川普嫌美中貿易談判進展太慢，在美國時間5日推文表示，目前已被課徵10%懲罰性關稅的商品，10日起稅率將提高到25%；他更預告，尚未被課額外關稅的3,250億美元商品，不久之後也將被課徵25%懲罰性關稅。

經濟部官員解讀，美中高層互相放話、叫陣，都是談判策略的運用，經濟部會密切注意後續發展。

美國自去（2018）年9月下旬起對約2,000億美元中國貨品加徵10%關稅，並預訂自2019年1月1日起調升至25%；但去年底美中雙方進入貿易協商而休兵，先暫緩實施。

針對美對中第3波2,000億美元加徵關稅清單來看，經濟部認為，確定加徵關稅清單排除手機、筆電、電視、成衣及智慧手表、藍芽設備等資訊產品，相關供應鏈應不致受影響。