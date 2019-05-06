川普擬調高關稅對中施壓 日憂美日貿易談判也來這一招

2019-05-06 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美國總統川普揚言周五起調高2000億美元中國大陸進口商品關稅，由原本加徵10%大幅提高至25%。日本高度警戒美方對日貿易談判祭出同樣手段；市場分析則擔心美中貿易戰延緩中國大陸景氣復甦，影響日本企業出口。

美中談判進入最後階段，美方有意進一步威嚇迫使中國大陸讓步。日經分析指出，4月底美日峰會時，川普要求加速雙方貿易談判，並表達了對日本農產品關稅的不滿，美方還有汽車進口關稅限制、匯兌條款兩張牌可制約日本，美日貿易談判討價還價可能變的更激烈。

日本經濟新聞引述不具名安倍政府人士分析，美中談判波及美日貿易談判程度，必須十分警戒。從這次舉動很清楚顯示，「川普將明年總統大選視為比一切都重要的事。」但日本政府內部也有意見主張加速談判，以早日解除關稅對日本企業出口的不確定因素。

美國前副貿易代表Wendy Cutler接受日經訪問指出，過去她參與的貿易談判中，若在最後階段遇到重大障礙，會推遲談判等候適當時機。川普政權有意透過提高關稅的威脅來打破僵局，過去，這樣的策略一直都很成功，但這次將是很大的賭注，也許會失去打開中國大陸市場的機會，若中國大陸祭出報復措施，也調高多項產品關稅，美國可能比中國大陸感受到更大的痛苦。

至於美中貿易戰對日本企業的影響，BNP Paribas證券首席經濟學家河野龍太郎指出，各種景氣趨勢指數顯示，日本景氣衰退的風險沒有消失，日本期待下半年中國大陸經濟復甦帶動日本出口觸底反彈，現看來情勢變的嚴峻。日本國內企業在過去5年持續擴大建設投資，現已進入高原期，很難再加碼；加上10月預定調高消費稅，無法期待刺激個人消費的效果，如果中國大陸經濟下滑還看不到底，對日本經濟將是大問題。