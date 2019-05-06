親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

美中談判生變 台經院：外需無法掌控就做好內需

2019-05-06 16:52經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

美中貿易談判局勢生變，再度面臨破局危機，川普5日推特發文表示將提高懲罰性關稅至25％，台經院院長張建一點出兩大意義，一是川普使出談判的逼迫性策略，二是對全球經濟的負面衝擊及對策；在台灣方面，雖然在外需面勢必受到影響，但同時也將是加速台商回台投資的最大誘因，做好內需投資消費支撐經濟成長。

張建一表示，由於美中貿易紛爭最後幾的關鍵議題並不順利，川普可能沒辦法忍受中國大陸的拖延，因此採用逼迫策略，提高劉鶴訪美時的談判籌碼，希望能使其依照美國的想法。

張建一並點出美國對陸課徵高額關稅對於全球貿易不可避免的負面衝擊，一但美國對大陸貿易量減少，不僅是對陸經濟的影響，對美國來說的進口價格也可能提升，產生「輸入性通膨」現象，進口價格上漲連帶使國內物價上漲而通膨；同時，聯準會也可能觀察本波核心CPI漲幅，若逾2%便有很大可能宣布升息。

政府推動「歡迎台商回台投資方案」目前通過的投資金額及廠商家數也持續攀升，張建一說，美中貿易紛爭再傳破局對台灣來說是一項正面因素，後續也可能會再加速台商回台移轉產線的速度。

但是受到產品互補性的因素，美國進口量減少，不但會影響全世界的貿易量，也會間接衝擊台灣到美國的出口；張建一說明，美國10日起將對2000億美元大陸進口產品加徵關稅，不可能全部生產線移回台灣，一但對陸產品減少進口，台灣也難全身而退。

台灣是小型開放經濟體，對於世界經濟幾乎沒有影響力，也無法掌控，張建一說，面對階段國際局勢的不確性高漲，「既然外需無法改變，內需部分就要把該做的做好」；張建一並表示，一度傳出美中和談的消息又生變，如果兩個世界上最大的經濟體仍互不退讓，全球經濟的不確定性恐怕持續升高，且除了美中貿易、英國脫歐等問題，後續恐還有美歐、美日的爭端。

川普台商關稅
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

美將調高大陸貨物關稅 健和興老董：台商已因應

2019-05-06 18:01

川普擬調高關稅對中施壓 日憂美日貿易談判也來這一招

2019-05-06 17:29

年報酬逾15% 蔡明興笑稱政府外匯可交給霍華．馬克斯

2019-05-06 16:00

世足、NBA球衣的台灣供應鏈 如何解決人才斷層危機？

2019-05-06 14:52

「+1」團購夯 資策會攜環球購物中心推百貨線下團購

2019-05-06 14:39

角逐商總理事長？ 王令麟：暫無意願

2019-05-06 14:32

美中貿易戰 經長：台商回流加速 主計長：對美貿易加分

2019-05-06 14:32

回台投資風起 工業地產需求噴發

2019-05-06 14:32

美中貿易戰再掀波 學者：經濟成長率 恐難保二

2019-05-06 14:32

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

經濟成長可達2.27% 主計總處很樂觀

2019-05-06 13:36

BVI經濟實質法台商停看聽 會計師：留意3重點

2019-05-06 13:35

川普丟震撼彈 台灣今年經濟成長率保二有威脅

2019-05-06 13:33

開曼經濟實質法施行細則2.0出爐 有什麼差別？

2019-05-06 13:08

雇主不可不知 在台26萬移工「齋戒月」該注意哪些事？

2019-05-06 12:48

商總理事長之爭 王令麟：全力衝事業無任何意願

2019-05-06 12:14

商業服務業景氣震盪 商研院：向上動能不足

2019-05-06 11:31

美中將長期經濟冷戰 商研院：提振景氣措施宜加速加強

2019-05-06 11:02

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

美中貿易談判若破局 台經院：對台非完全負面

2019-05-06 10:25

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

廢水與雨水循環再生 黑水煉金「解全球的渴」

2019-05-06 08:39

名家觀點／美國經濟還行 就業是關鍵

2019-05-06 01:13

企併法研修 保障小股東權益

2019-05-05 23:47

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

企併資訊揭露 要求完整即時性

2019-05-05 23:33

國際比較 香港最護小股東

2019-05-05 23:33

本周指標／澳馬紐泰利率估不動

2019-05-05 22:54

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

購車貨物稅補貼落日 掀論戰

2019-05-05 00:05

政府汽機車政策頻轉彎 業者也頭暈

2019-05-05 00:04

鐵飯碗 國營事業擴大徵才

2019-05-04 23:56

夢幻職業榜首國營事業…橫跨四世代

2019-05-04 23:56

昔日的股王現今股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:30

租約將到期、房東擬漲2成租金 信義威秀會搬家嗎？

2019-05-02 15:30

一出手就是百億 郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:16
看更多

熱門文章

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top