美中談判生變 台經院：外需無法掌控就做好內需

2019-05-06 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



美中貿易談判局勢生變，再度面臨破局危機，川普5日推特發文表示將提高懲罰性關稅至25％，台經院院長張建一點出兩大意義，一是川普使出談判的逼迫性策略，二是對全球經濟的負面衝擊及對策；在台灣方面，雖然在外需面勢必受到影響，但同時也將是加速台商回台投資的最大誘因，做好內需投資消費支撐經濟成長。

張建一表示，由於美中貿易紛爭最後幾的關鍵議題並不順利，川普可能沒辦法忍受中國大陸的拖延，因此採用逼迫策略，提高劉鶴訪美時的談判籌碼，希望能使其依照美國的想法。

張建一並點出美國對陸課徵高額關稅對於全球貿易不可避免的負面衝擊，一但美國對大陸貿易量減少，不僅是對陸經濟的影響，對美國來說的進口價格也可能提升，產生「輸入性通膨」現象，進口價格上漲連帶使國內物價上漲而通膨；同時，聯準會也可能觀察本波核心CPI漲幅，若逾2%便有很大可能宣布升息。

政府推動「歡迎台商回台投資方案」目前通過的投資金額及廠商家數也持續攀升，張建一說，美中貿易紛爭再傳破局對台灣來說是一項正面因素，後續也可能會再加速台商回台移轉產線的速度。

但是受到產品互補性的因素，美國進口量減少，不但會影響全世界的貿易量，也會間接衝擊台灣到美國的出口；張建一說明，美國10日起將對2000億美元大陸進口產品加徵關稅，不可能全部生產線移回台灣，一但對陸產品減少進口，台灣也難全身而退。

台灣是小型開放經濟體，對於世界經濟幾乎沒有影響力，也無法掌控，張建一說，面對階段國際局勢的不確性高漲，「既然外需無法改變，內需部分就要把該做的做好」；張建一並表示，一度傳出美中和談的消息又生變，如果兩個世界上最大的經濟體仍互不退讓，全球經濟的不確定性恐怕持續升高，且除了美中貿易、英國脫歐等問題，後續恐還有美歐、美日的爭端。