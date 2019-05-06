親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
韓答自經區跳針
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀憑弔崩潰大哭

韓國瑜點名菊、賴曾支持自經區 Kolas還原當年狀況

2019-05-06 16:34經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

針對高雄市長韓國瑜再提自經區、點名陳菊賴清德引發的議論，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，當年兩位市長對當時行政院版的《自由經濟示範區特別條例草案》定義不清等表達疑慮，所以態度保留。她說，大家都愛發財，只要是符合人民利益的發財政策，行政院一定樂意推，反之，就未必了。

韓國瑜日前接受高雄市議員黃捷質詢自經區議題時，因反覆回答「發大財」，遭質疑不了解自經區內涵。韓國瑜為此於昨日於臉書直播，除說明其自經區的意涵為鬆綁人才、資金、原材料及資訊等，還不忘點名陳菊、賴清德，指兩人在高雄市長與台南市長任內，也支持自經區。

對此，Kolas在臉書以「大家都愛『自經區』？」為題發文指出，2013年行政院版通過的自經區草案，其中第九條的規定，對於可開放哪些產業進入自經區，並未明定，而是直接授權給主管機關如經濟部來決定。

Kolas表示，時任高雄市長陳菊顯了解自經區細節，想替高雄人賺錢，但也在2014年明確指出，當時的行政院只把高雄設定為「農產品加工區」，與高雄市要的不同，她不能接受；時任臺南市長賴清德似也熟稔自經區規劃細節，曾要求將安平港納入自經區，但當時行政院只把四鯤身納入自貿港區計畫，與台南市政府要的不同。

Kolas指出，順著韓國瑜所舉的這兩例，當年兩位市長對當時行政院版自經區條例草案的定義不清、產業不清、空白授權等等表達疑慮，也因了解細節，認為當時的立法對地方政府不友善，最後認為不符合市民的利益，所以態度保留，這些都有相關發言、報導與新聞稿可查閱。

Kolas強調，任何拚經濟的計畫，都須立基於「台灣優先」、「不損害台灣利益」為前提，「大家都愛發財」，只要是符合人民利益的發財政策，行政院一定樂意推；反之，就未必了。

行政院發言人Kolas Yotaka。擷取自Kolas Yotaka臉書
行政院發言人Kolas Yotaka。擷取自Kolas Yotaka臉書
分享

韓國瑜賴清德陳菊
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

回答自經區頻跳針 韓國瑜：報告的是需求面

2019-05-06 16:01

蔡英文批自經區混淆台貨、中貨 恐遭美報復

2019-05-06 14:32

「自經區」鬧得沸沸揚揚 朱立倫：早就應該做了

2019-05-06 12:24

蔡英文批自經區混淆台灣貨、中國貨 恐遭美國報復

2019-05-06 12:17

高雄推自經區 陳吉仲：絕對達不到發大財

2019-05-06 12:14

毛澤東「大躍進」的災難 政客想在台灣如法炮製？

2019-05-06 12:03

被新一代白眼女神質詢 賴清德：韓國瑜遇高嘉瑜會更慘

2019-05-06 11:54

「談自經區我最專業」 盧秀燕：應百分百用台灣原物料

2019-05-06 11:38

韓國瑜喊話 沈榮津：自經區是大陸貨要進來

2019-05-06 10:38

別笑韓國瑜跳針！你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

2019-05-06 09:00

自經區議題 大選前哨戰

2019-05-06 00:57

韓國瑜推自經區 喊話政院

2019-05-06 00:24

自經區是什麼？ 陳其邁：當個市長要很熟悉才對

2019-05-06 00:10

聲援韓國瑜 朱立倫：時力與太陽花車裂自經區

2019-05-06 00:07

曾銘宗：大陸工業品99.9％已進口 經濟部這樣回應

2019-05-06 00:03

韓國瑜叫窮：高雄負債3300億 鋪路也要募款

2019-05-05 23:56

韓國瑜開直播：人才、資金、原料應鬆綁

2019-05-05 23:37

韓國瑜爭取自經區 蘇貞昌：農民恐怕很難接受

2019-05-05 22:01

對韓翻白眼讓黃捷成女神 妹妹也被讚「短髮空靈」

2019-05-05 21:38

韓國瑜跳針「發大財」 蘇貞昌幫解釋怎麼拚經濟

2019-05-05 21:37

韓國瑜提自經區 王金平加碼：台灣成為自由經濟智慧島

2019-05-05 20:44

高雄爭設自經區女議員暴紅 鄭文燦：桃園推自貿港擴大

2019-05-05 20:25

韓國瑜盼自經區設高雄 政院：目前沒有規劃

2019-05-05 20:23

韓國瑜直播說明自經區 黃捷臉書再連10問號

2019-05-05 19:58

行政院：目前沒有創設自經區計畫

2019-05-05 19:17

自經區勢在必行 學者：高雄具優勢

2019-05-05 18:42

韓答自經區跳針 朱立倫：綠營愛嘲諷怎不檢討自己

2019-05-05 18:11

韓國瑜不懂自經區？ 藍委緩頰：資訊落差

2019-05-05 16:57

被翻白眼 韓國瑜開直播嘆：負債3300億我怎不急

2019-05-05 15:59

自經區一再被重複質詢 葉匡時：真是無奈

2019-05-05 13:18

自經區問題讓韓國瑜跳針 公道伯怎麼說...

2019-05-05 13:03

韓國瑜質詢狂跳針 柯：菜鳥市長時，螢幕寫滿「冷靜」

2019-05-05 12:41

談韓國瑜跳針「發大財」 蘇揆：沒進入狀況就會被抓包

2019-05-05 11:50

韓國瑜答詢跳針 蘇貞昌：沒進入狀況會被抓包

2019-05-05 11:47
看更多

熱門文章

陸軍觀測機殘骸孤寂沈睡山中40年 家屬首度招魂

2019-05-06 03:14

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

2019-05-06 11:35

阿扁是真病還裝病 孫大千提出5質疑

2019-05-06 08:01

別笑韓國瑜跳針！你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

2019-05-06 09:00

韓國瑜直播說明自經區 黃捷臉書再連10問號

2019-05-05 19:58

新書談黨產 陳水扁：不能讓人家沒辦法活下去

2019-05-05 18:04

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

2019-05-06 08:00

對韓翻白眼讓黃捷成女神 妹妹也被讚「短髮空靈」

2019-05-05 21:38

阿扁出新書 爆陸軍退將串連「七日柔性政變」

2019-05-05 17:35

與陳水扁同框好心機？ 港媒爆料：柯是高招

2019-05-06 09:51

郭台銘：要讓大陸正視中華民國存在

2019-05-06 15:16

選舉民調排除手機族 廖玉蕙批「荒唐、開倒車」

2019-05-06 07:48

鄉親拱朱立倫邀「他」當副手 未料竟被「冷處理」

2019-05-05 22:36

【重磅快評】連陳水扁都看不下去的轉型正義

2019-05-06 10:49

郭台銘像選特首？賴清德：你有資格選總統嗎

2019-05-06 11:27

韓國瑜跳針「發大財」 蘇貞昌幫解釋怎麼拚經濟

2019-05-05 21:37

沈富雄向韓國瑜喊話：不可以有利就是粉 有傷就是假粉

2019-05-06 12:35

美麗島電子報最新大選民調 高雄市唯三腳督韓國瑜才能險勝

2019-05-06 11:18

兄弟情值得抱兩次 賴清德簽書會潘孟安意外現身

2019-05-05 17:10

回嗆陳明通 郭台銘批不適任 讓人很搖頭

2019-05-06 14:24

文博會淪少數人操作 藝文界：文化部應耕耘底層

2019-05-06 09:25

郭台銘：中華民國是我們的根 當然更要投資

2019-05-05 23:21

「談自經區我最專業」 盧秀燕：應百分百用台灣原物料

2019-05-06 11:38

冷眼集／柯文哲哽咽…真情流露？選舉算計？

2019-05-05 23:49

觀測機殘骸沉睡山中40年 遺孀終來憑弔崩潰大哭

2019-05-06 15:20

聲援韓國瑜 朱立倫：時力與太陽花車裂自經區

2019-05-06 00:07

韓國瑜推自經區 喊話政院

2019-05-06 00:24

初選繳費、登記卡韓？ 吳敦義：是規矩 沒卡任何人

2019-05-05 23:52

馬英九總統兼閣揆建議 林濁水：蔡英文愛在心裡口難開

2019-05-05 21:53

自經區勢在必行 學者：高雄具優勢

2019-05-05 18:42

韓答自經區跳針 朱立倫：綠營愛嘲諷怎不檢討自己

2019-05-05 18:11

前進郭台銘地盤 蔡英文：全台灣最堅定的人是我

2019-05-05 20:14

「獨立先生」施啟揚今逝 任內推動司法獨立

2019-05-05 19:31

蔡英文批自經區混淆台灣貨、中國貨 恐遭美國報復

2019-05-06 12:17

韓國瑜直播談自經區 反批市議員質詢刁難

2019-05-05 17:31

陳水扁趴趴走 介文汲：若在別的國家早就送回監獄

2019-05-05 17:22

賴清德簽書會 潘孟安意外現身

2019-05-05 23:59

潛艇廠房將動土 蔡總統：台灣自主研發國防能力強

2019-05-06 00:07

陳明通籲郭台銘 勿在國際社會傳達錯誤訊息

2019-05-06 11:02

自經區議題 大選前哨戰

2019-05-06 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top