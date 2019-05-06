韓國瑜點名菊、賴曾支持自經區 Kolas還原當年狀況

2019-05-06 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



針對高雄市長韓國瑜再提自經區、點名陳菊、賴清德引發的議論，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，當年兩位市長對當時行政院版的《自由經濟示範區特別條例草案》定義不清等表達疑慮，所以態度保留。她說，大家都愛發財，只要是符合人民利益的發財政策，行政院一定樂意推，反之，就未必了。

韓國瑜日前接受高雄市議員黃捷質詢自經區議題時，因反覆回答「發大財」，遭質疑不了解自經區內涵。韓國瑜為此於昨日於臉書直播，除說明其自經區的意涵為鬆綁人才、資金、原材料及資訊等，還不忘點名陳菊、賴清德，指兩人在高雄市長與台南市長任內，也支持自經區。

對此，Kolas在臉書以「大家都愛『自經區』？」為題發文指出，2013年行政院版通過的自經區草案，其中第九條的規定，對於可開放哪些產業進入自經區，並未明定，而是直接授權給主管機關如經濟部來決定。

Kolas表示，時任高雄市長陳菊顯了解自經區細節，想替高雄人賺錢，但也在2014年明確指出，當時的行政院只把高雄設定為「農產品加工區」，與高雄市要的不同，她不能接受；時任臺南市長賴清德似也熟稔自經區規劃細節，曾要求將安平港納入自經區，但當時行政院只把四鯤身納入自貿港區計畫，與台南市政府要的不同。

Kolas指出，順著韓國瑜所舉的這兩例，當年兩位市長對當時行政院版自經區條例草案的定義不清、產業不清、空白授權等等表達疑慮，也因了解細節，認為當時的立法對地方政府不友善，最後認為不符合市民的利益，所以態度保留，這些都有相關發言、報導與新聞稿可查閱。