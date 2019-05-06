卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



美中貿易戰再起波瀾，上銀科技(2049)董事長卓永財今(6)日表示，不論美中貿易談判結果為何，智慧製造與自動化已是不歸路，精密機械產業可望在第2季築底，但工具機可能要延至第3季才築底。

至於對上銀的營運展望，卓永財說，客戶庫存已逐漸去化，市場需求回穩，上銀營運確定在第1季落底，第2季會比第1季好，下半年也會比上半年好。

卓永財透露，受美中貿易戰影響，已有部分工具機廠陸續休無薪假，但在中國大陸以外地區設第二生產基地已成趨勢，由於擴建廠及培訓人員至少要一年，因此對設備需求，最快第3季才會發酵。

卓永財表示，東南亞市場中，越南已開始升溫，最近就有越南客戶一口氣下單採購10台工業機器人；另外印度、巴西也相當看好，明年印度甚至會出現一年産能達8,000到1萬台的工具機大廠，而上銀也規劃三年內在印度建廠。

另外，上銀持續加碼投資台灣，近期將向經濟部投資台灣事務所申清三年60億元的專案投資貸款，主要用於興建嘉義大埔美二期、雲科三期新廠，以及台中工業區舊廠擴建。

上銀今天召開法說並公布第1季財報，合併營收50.48億元，營業毛利18.57億元，毛利率36.80%，較上季增加0.88個百分點，較去年同期減少3.24個百分點，營業淨利7.59億元，營益率15.05%，稅前盈餘7.99億元，稅後盈餘6.19億元，季減29％、年減49%，每股稅後純益2.06元，獲利為近八季低點。

上銀也公布4月合併營收為19.57億元，月增4.1％、年減20.5％；累計前四月合併營收為70.05億元、年減22.3％。

以產品比重來看，第1季滾珠螺桿營收占比為17%，線性滑軌70%，工業機器人4%，其他為9%；而線性滑軌比重較上季65%及去年同期57%明顯成長。

以地區來看，第1季亞洲地區占營收比重為51%，較上季及去年同期62%及59%下滑，歐洲比重明顯攀升至31%，較上季增加8%，台灣及美洲持平約11%及7%。