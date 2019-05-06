世足、NBA球衣的台灣供應鏈 如何解決人才斷層危機？

2019-05-06 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



印染整理業不僅是台灣重要傳統產業，同時也是世界足球賽、美國職籃NBA球衣的重要供應鏈，但因工作環境與職業特性，年輕族群望之卻步，如今面臨人才斷層、年齡老化及缺工問題。勞動部長許銘春今（6）日實地參訪印染整理廠，藉由傾聽業者需求，希望協助傳統產業改善工作環境及製程轉型。

許銘春表示，印染整理業是國際社會看見台灣的重要力量，大家熱愛的世足賽或NBA，球員們身上穿的球衣大多來自於台灣製造，這些高價值、高功能的紡織產品背後供應鏈都與台灣息息相關。

不過，由於印染整理業工作場所普遍存在切割夾捲危害，也有危害性化學品暴露、作業環境濕熱等特性，年輕人不願從事該工作，以致相關產業面臨缺工、人才斷層及年齡老化等問題。

許銘春強調，保障勞工朋友安全及健康，是勞動部致力推動的目標，改善工作環境只是產業轉型的一個開始，仍有待事業單位持續為職場安全健康投入心力，勞動部絕對全力相挺，希望各界能夠了解印染整理業者近年的努力，並且鼓勵更多年輕朋友投入就業。

勞動部自2014年起陸續針對鑄造業、表面處理業推動輔導改善及補助計畫，2018年起選定印染整理業作為重點輔導產業，迄今已經輔導177家、補助138家，補助改善金額1.2億元，促進廠商總投資金額達約23億元，吸引本國勞工1,380人投入就業。

勞動部指出，今年職安署持續成立專家團隊，提供免費臨場訪視輔導及勞工健康服務，更規劃廠房設置安全衛生設備及工作環境濕熱、陰暗等問題改善的相關經費補助，每案每年最高補助金額可達250萬元，相關業者如有接受輔導意願及相關諮詢，歡迎踴躍提出申請。