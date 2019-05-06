「+1」團購夯 資策會攜環球購物中心推百貨線下團購

2019-05-06 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



社群與電子商務興起，消費者的購物情境也逐漸改變。現在打開社群購物網站，除了琳瑯滿目的商品介紹外，下方的留言往往是簡潔的「+1」、「+1」，希望湊到愈多購買數量，可以以量制價，以最優惠的價格購入。為了協助百貨業者搶攻團購商機，資策會數位服務創新研究所(服創所) 即日起與環球購物中心共同合作，推出在App上的線下團購服務，以健康、智能為主題，精選包含超音波活膚水氧儀、健康氣炸鍋、放鬆按摩、空氣清淨機等知名品牌熱銷商品，推出優惠團購價。

根據經濟部統計處調查，實體通路業者在經營上面臨的最大挑戰，就是「消費需求多變」，占77.8%。環球購物中心石傳捷執行副總指出，隨著消費者行為模式的改變，環球近年來持續轉型，並透過不同商業模式創新，擴大商機，此次與資策會服創所合作，期能透過虛實串聯，發揮讓顧客在實體賣場擁有新的消費體驗。

消費者只要在線上選購自己想要的商品，輸入購買數量，就以超優惠的價格，購買到想要的商品，揪越多人來+1，團購成立機會就越大喔！待團購時間到後，系統會自動寄送團購結果到個人電子信箱，團購成立的商品，就可以出示電子提貨劵到專櫃領取商品。從線上導到線下，打造新形態購物體驗，為百貨業者帶入人潮。